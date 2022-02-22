「口臭」是千千萬萬人最尷尬的困擾，有時候自己聞不到，常常不小心臭到別人都不知道！曖昧對象約會後隔天就跟你Say Goodbye，或是枕邊人聞到口腔放送臭氣時都不敢親親、不敢太靠近，感情關係因此大扣分。

一般人口臭的原因到底是什麼？國泰醫院耳鼻喉科醫師王文弘表示，大部分會造成口臭的原因，是因為「硫磺細菌」，會將「硫化氫」氧化成元素硫，進而揮發出氣味。因此，有口臭的人務必要好好刷牙、清潔口腔以及多喝水，避免這種細菌孳生，引發強烈的臭氣。

●硫磺細菌是造成口臭元凶 靠「口水」就能殺菌

王文弘表示，口中的硫磺細菌是一種厭氧菌，必須在厭氧的環境下，才會將硫化氫氧化，進而揮發出味道。因此，當口腔內殘留食物或髒東西，又當嘴裡的唾液分泌不足時，就會激發這些硫磺細菌活化，導致口臭的產生，尤其人在睡眠時間唾液的分泌會變少，這也是為什麼每天早上睡醒時，口腔會飄出異味的緣故，因此早上起床一定要刷牙，避免臭氣薰人。

另外，有牙周病、牙齦方面疾病的人，或是口腔有傷口，且傷口常常會卡到髒東西，相對清潔也不容易，這些也是引發口臭的原因。王文弘表示，有些民眾因扁桃腺慢性發炎導致結石，不少患者會吐出一顆一顆白色、黃色的分泌物，這也會引發口臭。

鼻竇炎、長期鼻涕倒流的患者，或是有糖尿病、肝病的患者，因為副交感神經受到影響，減少刺激唾液線的分泌，造成口乾口臭的狀況。王文弘表示，口水當中有一種酵素，其作用能夠「抑制細菌」，但是當口水減少、酵素不足，就會讓硫磺細菌恣意增生。王文弘補充，有些患者必須服用抗組織胺的藥物，像是治療過敏性鼻炎，或者是安眠藥，也會造成口乾。

●醫授自我檢測口臭方法 刷牙、喝水防臭不可少

一般人聞不到自己的口腔是否有異味，該如何自我檢視呢？王文弘表示，口臭聞不到是因為自己本身嗅覺疲勞，導致「後鼻孔」的嗅覺是聞不到的，由於鼻孔跟口腔是相通的，因此民眾可以試著摀住嘴巴，接著吐一口氣用前鼻孔聞聞看，若有異味就表示有口臭。還有一種方法，就是吐一口口水在手上，等口水乾掉後，若還飄出口臭臭味（非口水本身的酸味），就表示有口臭。

若要避免口臭，王文弘建議，一天至少刷牙兩次（早、晚），而且要用牙線、牙籤清潔口腔，把髒東西或殘留的食物清潔乾淨，確保在睡前維持整潔，否則睡著後口水分泌減少，隔天臭味就襲來。

另外，在飲食方面，蛋白類的食物，會讓口腔產生「阿摩尼亞」（ammonia，氨，有強烈的氣味）的味道，例如豆漿、牛奶等，也要避免富含硫化物的食物，例如洋蔥、大蒜、韭菜等。

王文弘表示，水分補充也相當重要，建議每人平均一日要喝足2000c.c.的白開水，以及每天攝取約5到7份的拳頭大的蔬菜水果，唾液一定要足夠，以便能殺死口腔的細菌，避免口臭發生。