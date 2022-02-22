特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前傳出戀情，搭私人飛機抵達洛杉磯時，被拍到一名金髮美女陪同馬斯克走下飛機，接著搭乘特斯拉離開。據消息指，世界首富的新女友是澳洲27歲女演員娜塔莎（Natasha Bassett），比現年50歲的馬斯克小了整整23歲。

每日郵報報導，日前馬斯克在洛杉磯被人拍到，和一位金髮美女一起走下價值約5000萬英鎊的私人飛機，女生穿著黑色大衣、白色靴子，戴著一副深色的太陽眼鏡，之後搭上特斯拉一輛特斯拉，由司機駕車離開。

據知情人士向美國雜誌HollywoodLife透露，「他們這段關係已經有一段時間，且很早以前就認識，是在馬斯克和前女友加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）分手後才公開交往」。

娜塔莎從小生長在澳洲雪梨，於2019年搬到紐約讀戲劇學院，迄今出演過多部電視、電影，曾在2017年Lifetimes拍攝的傳記片「Britney Ever After」中飾演小甜甜布蘭妮（Britney Spears），但仍無較亮眼的成績。

此外，娜塔莎即將在由澳洲導演Baz Luhrmann執導的「貓王艾維斯Elvis」中亮相，飾演貓王第一任女朋友Dixie Locke，定於6月24日在美國上映。

馬斯克去年才和交往3年的前女友格萊姆斯分手，在聲明中指因工作緣故，使雙方聚少離多，但依舊相愛，且保持良好關係；如今短短5個月再傳秘密戀情，引來各界好奇。

對此，HollywoodLife致電馬斯克和娜塔莎兩人的經紀人，目前尚未獲得回覆。