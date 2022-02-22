中天新聞主播有才者眾，除了日前曾連線CNN特派記者、用英文溝通大談俄烏情勢的「譚若誼」外，另一位晨報女神「麥玉潔」也曾全英文專訪泰國獨立媒體Voice TV總經理「立堤康」，兩次獨家採訪展現了主播的語文專業。麥玉潔過年期間沒有偏財運，鐵齒嘗試刮刮樂也只能「槓龜」，被晨報製作人安慰「麥鬱結」。另一位晨報女神「陳諺瑩」日前分享了與麥玉潔和製作人的鬼臉合照，但諺瑩卻被指有「偶像包袱」？

去(2021)年11月以前的中天6點開播晨報，是由「小湯圓主播」孫怡琳固定擔綱週間，在小湯圓離職轉至寰宇播報後，麥玉潔便來接替這個最早時段，但由於6點晨報的作息相對辛苦，主播往往凌晨4點以前就要到公司準備，3點就要起床打理出門通勤，所以近日陳諺瑩甚至「張若妤」主播也會來輪替支援，曾經在下午《大爆卦》主持群活躍的諺瑩，過年期間還曾代班過《辣晚報》，但主要活動範圍目前仍在晨報時段。

陳諺瑩日前分享了一張工作趣味日常，是她與同為晨報女神的「小麥主播」麥玉潔的合照，但不只如此，廣受觀眾喜愛的「飄過咖啡香的晨報製作人」，也就是大家所通稱的圖形代號「框框框」（相對於午報製作人叫「圈圈圈」），這位美女製作人也一同入鏡，三人拍了一張正常美照跟一張捏頰鬼臉照，「諺、麥、框」難得合體露臉，但諺瑩卻補充說明：「#話說鬼臉我明明就沒偶包啊 #有嗎有嗎有嗎」，畫面相當趣味。

有網友就回覆道：「我之前常常把諺瑩主播跟麥麥主播給搞混」，兩位「小隻雙璧」主播確實在外形上有點神似；雖然兩人都是媽媽級的女神主播，但諺瑩的愛女「許多」出生才1年左右，而小麥的女兒則已經是上小學的年紀。麥玉潔前(20)日才帶女兒去看家庭音樂劇，她寫道：「母女午後約會。《用不完的願望》是原創家庭音樂劇。有人偶、有歌唱也富含教育意義。女兒全場看得很開心，也跟著跳跳唱唱，媽媽我也覺得很精彩。」曬幸福日常。

中天新聞轉型後積極與觀眾互動，近日更增加了玩「優惠代碼」的小遊戲，只要在「中天快點購」輸入主播專屬代碼，不但消費者能獲得購買的優惠價，主播也能因為推薦代碼而取得業績，所以近日眾家主播紛紛推自己的代碼，與支持中天的觀眾朋友們玩起了記憶遊戲，如陳諺瑩的代碼是「cti588」，麥玉潔是「cti321」，張若妤是「cti717」，就連晨報製作人框框框都有「cti168」，勢將掀起同事間的「爭寵大戰」。