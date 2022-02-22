南管藝術家王心心苦熬多時的《長恨歌》，卸下過去溫婉典雅的形象，化身成說書人，又演、又唱、又彈，脫下一層皮，去年底首演，今年入圍本屆台新藝術獎。

台新藝術獎公布入圍名單，表演藝術作品共有7件，包括賴聲川與表演工作坊的《江／雲．之／間》、王心心《長恨歌》、身體氣象館與人力飛行劇團《王子．哈姆雷特》、身體氣象館與窮劇場《母親．李爾王》、李貞葳《共狂》、三缺一劇團土地計畫貳部曲《國姓爺之夢》與人力飛行劇團《感傷旅行（kanshooryokoo）》。

今年共有九位提名觀察人，包括王柏偉、王寶祥、王聖閎、汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、黃大旺、蔡佩桂、龔卓軍，經過獨立提名，再經複選會議合議選出入圍作品。被提名並同意參選總件數為110件，其中表演藝術因疫情的停演衝擊反映在提名數與入圍數相對低於過往，110件提名中包含視覺藝術67組，表演藝術43組；入圍視覺藝術為10組，表演藝術為7組。入圍的17組展演將於5月底競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

預計5月28日頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項。除了頒發獎項之外，4到5月間還有藝術獎系列活動，包括影音及媒體系列專訪、台新金控一樓大廳裝置展、「我心目中得主」網路票選活動等，完整入圍名單即詳情可至「第20屆台新藝術獎」專網。