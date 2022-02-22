烏克蘭今天請求聯合國安全理事會召開緊急會議，處理俄羅斯的入侵威脅，並提及烏克蘭1994年接獲安全保證以交換放棄核武一事。

當年的布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum） 是由俄羅斯、美國和英國共同簽署，向烏克蘭保證，其「領土完整和政治獨立」將獲尊重，以換取烏克蘭將境內核武全數送往俄羅斯。

當蘇聯1991年正式解體後，獲得獨立地位的烏克蘭共和國繼承了世界規模第3大的核子武器。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文表示：「關於澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）總統的倡議，我正式請求聯合國安理會各理事國依據布達佩斯備忘錄第6條所載，立即進行磋商。」

推文中說，安理會必須商討「確保烏克蘭安全的實際措施」。

布達佩斯備忘錄第6條載明，一旦威脅到烏克蘭安全的「情況出現，俄、美、英3國將進行磋商」。（譯者：張佑之）1110222