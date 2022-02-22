NAND Flash供應商鎧俠（Kioxia）因原料受汙染影響，負面效應顯現，里昂證券指出，鎧俠是力成（6239）主要客戶，NAND供應不足將拖累力成營收，將投資評等從「買進」跳降至「劣於大盤」，推測合理股價砍為90元。

里昂證券指出，鎧俠占力成營收比重高達25％，儘管鎧俠廠房遭汙染後，迄今沒給出確切完全恢復生產時間表，然通常從矽晶圓到可供電子裝置使用的零組件需要三個月時間，力成NAND的產能利用率將受到不小衝擊，第二至第三季將會降低15～20％，2022年的NAND flash營收則會衰退5％。

根據里昂觀點，力成要面對的逆風不只來自鎧俠影響，還有需求面的變化。里昂證券指出，部分應用如PC、筆電、消費性裝置、智慧機等，出貨量都見下滑，不利成熟封裝製程需求，將時間拉長，晶圓代工產業2023年可能供過於求，封測廠交期較短、供應鏈狀態亦較脆弱，面臨的下行風險更高，不僅影響獲利能見度，也可能壓抑評價空間。

外資估計，力成2021年每股純益11.59元，但2022年沒有成長、微幅萎縮至11.33元。