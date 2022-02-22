三立總經理張榮華2020年入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，委託時任三立電視《消失的國界》新聞節目主持人李天怡、丈夫郭人杰、澳洲台商友人李吳達3人的「亞太印象」公司計畫向台灣非洲友邦史瓦帝尼，以近億元進口18隻長頸鹿及犀牛、羚羊等大批非洲野生動物，事後進口動物因故破局，但頑皮世界卻發現3人涉嫌浮報進口動物價格，從中牟利美金25萬元，涉犯《刑法》背信罪。

三立節目《消失的國界》主持人李天怡。（黃世麒攝）

三立、遠見雜誌「2030沉沒倒數」紀錄片首映記者會，圖為主播李天怡。（粘耿豪攝）

台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索李天怡3人住處，並以被告身分約談李天怡3人到案。檢察官訊後，22日凌晨諭令李天怡交保50萬、郭人杰交保40萬、李吳達交保30萬元。

據指出，三立總經理張榮華2020年以旗下三立影城公司，購入南台灣最大野生動物園「頑皮世界」，之後頑皮世界宣稱欲在台設立「長頸鹿復育基地」，向農委會提出申請，計畫自非洲進口長頸鹿，另由非洲當地派遣有豐富經驗的獸醫、保育員隨行，長駐台灣組成跨國照養團隊。

頑皮世界公司認為李天怡因長年主持《消失的國界》節目經驗，具有豐沛的國外人脈，因此委託李女居間協助幫忙購買進口18隻長頸鹿以及犀牛、羚羊等非洲野生動物，李即找上友人李吳達。

李天怡明知自己只是受託介紹引進動物的中間人，卻與丈夫郭人杰、友人李吳達私設亞太印象公司，由李吳達擔任公司負責人，與頑皮世界簽約向非洲史瓦帝尼引進18隻長頸鹿、犀牛等野生動物，總計價金接近億元台幣，並將部分訂金匯至亞太印象公司，之後錢被輾轉匯至李、郭私人帳戶內。

但去年8月，頑皮世界引進非洲長頸鹿計畫，因動保團體介入關切後，決定終止引進計畫。事後頑皮世界檢視進口動物流程，發現李天怡及郭人杰夫婦進口價格超出一般行情，懷疑李天怡從中動手腳A錢，憤而向調查局提告。調查局估計李、郭夫婦至少從中獲利25萬元美金（約台幣近700萬元）。