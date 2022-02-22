亞洲旅遊台所推出的美食旅遊節目《大導演小食光》由導演陳偉親自主持，節目中他除了前往台灣各地鄉鎮品嚐在地美食並介紹當地故事外，也在節目中公開自己私底下經常前往的私房餐廳口袋名單，以獨特的拍攝視角與見解讓觀眾更了解在地美食及文化，但沒想到此節目才剛播出短短4集，卻在昨（21）日晚間驚傳陳偉驟逝的消息，享年54歲，讓製作團隊相當錯愕，電視台也做出回應了。

根據《ETtoday》的報導，電視台的節目製作團隊於稍早接受採訪時回應「我們痛失一位導演及製作人，公司的同事都很悲痛」直接證實了陳偉驟逝的消息，相關工作人員得知消息後也相當震驚，而製作單位之後也會再向公司進行內部討論後續的節目變動細節，未來有任何消息會再對外公布。

事實上，由導演陳偉主持的旅遊美食節目《大導演小食光》，1月中旬才正式播出，目前也才播出短短4集主持人就突然過世，讓所有人都相當錯愕。而陳偉出道多年，過去曾執導過《the Calling ‬召喚》、《重新。沒來過》、公視人生劇展《心靈偵探》等多部電影及電視劇，對於影像美學相當有自己的風格，有時也會兼攝影及編劇相當有才華，如今卻在54歲時突然離世，令相關工作人員及喜愛他的觀眾感到十分惋惜。