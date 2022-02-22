《美股》華盛頓誕辰紀念日 周一美股休市 07:442022/02/22 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（2月21日）適逢華盛頓誕辰紀念日（Washington's Birthday），亦稱為總統日（Presidents Day），美股休市。 《國際經濟》油價急升 美股添憂(2-2) 《國際經濟》油價急升 美股添憂(2-1) #華盛頓 #誕辰 #紀念日 #美股休市 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美俄下周談判 歐美股市忐忑 04:102022/02/19 財經要聞 國泰證：美股看俏 聚焦元宇宙 04:102022/02/18 產業特刊 股匯不同調 新台幣升逾一周新高 17:062022/02/21 財經 烏俄局勢緊繃 美股收黑 09:282022/02/19 財經 美股多頭未變 慎選高質股 04:102022/02/22 投資理財 憂陸監管風險 恒指開低逾200點 11:042022/02/21 財經 歐美股抑鬱 資金轉向新興市場 04:102022/02/22 投資理財 美媒：美掌握情報 普丁下令全面攻擊烏克蘭 08:172022/02/21 國際 美股史詩級崩盤不是打嘴炮！傳奇投資人已經先逃跑了 13:092022/02/21 財經 業績強＋財測優 思科股價大漲 04:102022/02/18 全球財經 理財健診－單筆投入 瞄準美股大型指數 04:102022/02/19 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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