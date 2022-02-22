前總統陳建仁去年底在總統蔡英文親自邀請下，已在去年底低調加入民進黨成為黨員！今有報導指出其其入黨申請書推薦人就是蔡英文，而對民進黨而言，年底九合一選舉，無論是台北市長人選、或是防疫指揮官，甚至是2024總統接班人選，陳建仁都將是「後蔡英文時期」最強的活棋。至於陳建仁為何此時加入民進黨，關鍵因素也曝光了。

據《鏡週刊》今（22日）報導，民進黨在2015年提名陳建仁為副總統候選人時就曾討論過他應入黨與否，但小英尊重其的意願，沒讓陳入黨，到了2016年英仁配當選後，陳建仁因肩負年金改革和同婚議題，必須維持行政中立角色，所以當時也沒入黨。

一名民進黨高層向《鏡週刊》表示，陳建仁為何選擇此時入黨？一是蔡英文親自邀請，二是陳現在沒有任何公職身分，是入黨的好時機，三是近年國內發生許多重大議題，陳建仁也希望可以提供更多協助。

該報導指出，陳建仁的入黨，對於民進黨年底縣市長大選布局，無論是台北市長人選，或是防疫指揮官，甚至是小英卸任後的黨主席或2024總統接班人選，都會是民進黨在「後蔡英文時期」最強的活棋。