臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議，行政院院長蘇貞昌要求教育部、體育署針對黃不當言行進行調查並適當處分，總統府則表示支持。根據最新網路民調顯示，有5成左右網友認為應該予以懲處，約呈現五五波態勢。此事更引爆網路論戰，有人認為黃確有失當，有人則痛批蔡政府「除了政治還是政治，病態！」

蘇貞昌21日受訪時被問到有關黃郁婷一事，他表示，國手代表國家有他的責任，應該維護國家尊嚴、榮譽，並重申，黃相關行為極為不當，不符國人期待，已責成教育部、體育署作相關處置跟規範。教育部部長潘文忠也表示，黃一而再、再而三的不當言行，深深傷害了國人的感情，體育署將在2周內召集中華奧會及滑冰協會開會討論，以對她進行處分

入口網站《YAHOO》以「府院要求調查懲處國手，你的看法是？」為題，進行網路投票，投票時間為2月21日至24日，截至21日晚間6點，已有1萬多名網友參與投票，結果顯示，認為非常合適的網友有39%，還算合適14.2%，不太合適11.6%，非常不合適22.5%，另外有12.7%網友沒表示明確意見。總計約有5成左右網友認為應予以懲處。

此民調公布後引發網路論戰，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「除了政治還是政治，病態！」「不要全政黨動員去追殺一個運動員，真是一個極無聊的政府」、「連穿衣的自由都沒有」、「台灣人也贊成處罰黃郁婷？證明台灣人也病了」、「如果是正式比賽時穿著大陸的制服當然是不當，但若是非正式比賽的場合，應該沒什麼好臧否的吧！」、「民調有問題」、「但酒駕不死刑也不符國人的期待啊」、「黃確實有失當」、「黃郁婷有錯在先」。