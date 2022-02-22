京城銀(2809)董事會通過2021年股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.1元、金額創歷年新高，盈餘配發率約41.83％。以21日收盤價40.6元計算，現金殖利率達約5.17％。此外，董事會通過總經理張日政請辭案，新任人選將待委任後另行公告。

京城銀2021年合併淨收益102.61億元、年增達15.21％，雖受一次性提列台開22.97億元債權損失拖累，稅前淨利65.05億元、年增3.87％，稅後淨利56.3億元、年增2.54％，每股盈餘（EPS）5.02元，仍順利改寫新高。公司將於5月9日召開股東常會。

京城銀表示，對放款審核及風險控管向來以嚴謹態度看待，去年一次性認列台開呆帳，反應對風險控管及資訊透明度的一貫高標準要求。由於對台開放款多為擔保性質，未來隨著資產保全作業進行，將可望逐步處分回沖獲利，預估對京城銀長期整體營運影響有限。

京城銀截至去年底淨利差（NIM）1.83％，雖低於前年底1.91％、但持穩第三季水準。存放利差則自第三季的1.88％略升至1.89％，持平前年底。展望今年，京城銀預期可望與去年持平微升，主因升息趨勢可能使存放利差擴大，但淨利差可能受資產組合調整影響。

京城銀日前法說時表示，股利發放預期可維持一致性及穩定性，2022年將掌握南台灣產業投資發展契機，積極爭取相關商機，使營運穩健成長，營運維持審慎樂觀。董事長戴誠志表示，未來的發展持續性及銀行的穩定成長預期可達成，接下來就要自己努力。

戴誠志表示，2021年海外債投資部位降至11.41億美元低點，隨著美國重啟升息，將視升息速度選擇合適標的逐步補足部位，由於近5年存款及淨值增加甚多，海外債投資預期將加碼到超越2017年12.47億美元水準。