轉錯帳戶就只能自認倒楣嗎？有網友發文表示，他匯款給家人時不小心按錯號碼，2萬元就這樣轉給陌生人，雖然請銀行通知對方，也取得對方同意打電話過去，怎料怎麼打都沒人接，臨機一動用電話號碼搜尋到對方的Line，傳訊息過去，但也被已讀不回，讓他著急PO文求助，有內行網友說，匯錯款只能「到法院告不當得利」。

網友匯錯款透過銀行客服拿到對方電話號碼，並用電話號碼搜尋到對方的Line，討錢的訊息傳過去了，卻被已讀不回。(圖／翻攝自臉書 爆怨公社)

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他2月8日凌晨匯2萬塊給家人，結果剛好錯了一碼，將錢轉給了陌生人，當下打給郵局客服，並在隔天前往分行確認錢已匯出，再連繫銀行後才找到收到2萬元的陳先生，陳先生跟行員說可以把他的電話給原PO，方便日後聯繫，從那天開始原PO每天都打幾十通電話，但對方都不接聽，傳簡訊也不回。

正當原PO絕望時，突然想到可以用手機號碼搜尋對方的Line，一查果真找到陳先生的Line，但傳了訊息都被已讀不回，甚至後來的訊息再也沒有讀取，讓原PO急問「我到底該怎麼做才可以把錢要回來？」。

貼文一出引起網友熱烈討論，大家紛紛表示只能走法律途徑，「這是不當得利 ，只能去法院遞狀，警察不會受理因為這不是『侵占』」、「要不回來就是告不當得利」、「可以主張不當得利」、「請銀行通知，真的不還只能民事提告不當得利」。