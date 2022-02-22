處理器矽智財大廠英商安謀（Arm）宣布在其專為滿足車用效能與安全需求開發的IP產品組合中，Arm Mali-C78AE ISP。新增的Mali-C78AE搭配Cortex-A78AE與Mali-G78AE，可提供先進駕駛輔助系統（ADAS）完整的視覺資訊處理管線，以優化效能、降低功耗，並提供一致的方法達成功能性安全的要求，以驅動ADAS功能下一階段大量在市場的導入。

根據市調公司Strategy Analytics最近的一份報告指出，車用攝影機市場的市值從2020年到2025年，成長率可望超過19％，使其成為最重要的感測器類型，為車輛針對周遭情況進行決策提供所需的數據。

Arm車用與物聯網事業部副總裁Chet Babla表示，隨著車用攝影機的數量與精密度越來越高，要有效率且安全地將大量的影像數據、轉換為可滿足機器與人類視覺所需的運算力，其需求也將越來越大。Mali-C78AE滿足業界對於全新影像處理方式的需求，並可促成ADAS與自動駕駛的全新功能。

Mali-C78AE是專門為各種ADAS功能所需的人類與機器視覺安全應用而設計，最高可以處理來自4台即時攝影機或16台虛擬攝影機的數據。

Mali-C78AE從開發之初就具備硬體安全機制與軟體診斷功能，可讓系統設計人員的設計符合ISO 26262 ASIL B功能性安全的要求。Mali-C78AE旨在預防或檢測單一影像圖框中可能造成圖框數據處理錯誤的故障。為此，這個ISP具備超過380個故障檢測線路、持續的內建自我檢測，並可檢測連線攝影機中感測器及硬體的故障。

處理速度對於安全與使用者體驗同樣重要，這也是Mali-C78AE的一個關鍵元素。從感測器擷取到影像、透過ISP以及GPU處理，然後顯示在車內的螢幕上，必須在150毫秒內完成；多於這個時間，駕駛人在使用如停車輔助功能時就很容易發現影像延遲的現象。在機器視覺應用中，攝影機擷取影像到傳送至決策處理過程之間，車輛移動的距離不應多於250毫米；超過這個距離，代表機器視覺系統反應速度太慢，無法滿足駕駛環境所需的精確與即時的決定要求。

為了讓駕駛人與機器做出當下最佳決策，ADAS攝影機必須從每個圖框蒐集到相關性最高的資訊。Mali-C78AE運用先進的降噪技術與動態範圍管理，藉由調整每張圖框中過暗或過亮的部份，確保每張圖框都很清晰且妥善曝光。Mali-C78AE可即時處理最多來自四台高解析、高幀率攝影機的數據，大幅降低記憶體、通訊與處理的需求，提高系統效率。