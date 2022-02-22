量子運算將對網路安全產生重大影響，對確保加密資料的機密性和數位簽章的完整性帶來威脅。為了應對這些挑戰，英飛凌科技（Infineon）推出了全新的OPTIGA TPM（可信賴平台模組）SLB 9672，旨在進一步提升系統的安全性。該TPM晶片採用基於後量子加密技術（也就是基於雜湊的簽名演算法XMSS）的韌體更新機制，是一款具有前瞻性的安全解決方案。

該機制能夠抵禦駭客利用量子電腦發起的攻擊，保護韌體免受損壞，同時它的抗量子計算的韌體升級方式，可確保設備長期可用。OPTIGA TPM SLB 9672是一款標準化的解決方案，無需安裝，開箱即用，可有效保護PC、伺服器和聯網設備的安全，防止非法訪問，並驗證軟體狀態，保護靜態和傳輸中資料的完整性、機密性。

OPTIGA TPM SLB 9672是英飛凌OPTIGA TPM系列安全晶片的新產品，也是業界首款採用後量子加密技術（PQC）進行韌體更新的TPM，金鑰長度為256位。憑藉這樣強大、可靠的更新機制，即使在標準演算法不再可信的情況下，OPTIGA TPM SLB 9672也可以對韌體進行升級。此外，該TPM晶片具有故障保護功能，可消除韌體損壞帶來的影響，從而提升運算性能。比如，其內置的故障保護功能可根據《NIST SP 800-193平台韌體保護恢復規範》，成功修復TPM韌體。

這款TPM晶片內部還整合了一個擴展的非揮發性記憶體，用來儲存附加證書和加密金鑰等。其安全評估和認證由獨立機構根據國際通用準則（CC）和聯邦訊息處理標準（FIPS）的相關要求進行。這款全新的TPM晶片也完全符合可信賴運算組織（TCG）的要求（TPM 2.0標準1.59版），並根據最新的TPM2.0標準進行了認證。

OPTIGA TPM SLB 9672是一個標準化的可信賴平台模組，配備各種工具（軟體/評估板）來支援產品設計，可與主機軟體輕鬆整合。它還能夠支援最新版本的Windows和Linux系統，可在 -40°C至105°C的寬廣溫度範圍內穩定運行。英飛凌致力於讓 OPTIGA TPM SLB 9672的使用壽命至少可達10年。該公司將透過英飛凌安全合作夥伴網路（ISPN）為客戶提供定制化的技術支援與維護服務。這一承諾讓客戶可以持續、放心地採用TPM晶片，並獲得英飛凌的獨特技術支援。