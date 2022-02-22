前台北市議員「台灣阿童」童仲彥，曾在已婚狀態劈腿聯絡處主任邱惠美，更以一句「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了」形容女方，讓她一夕爆紅，「童邱戀」也成為當年熱議話題，此外，當年她更曾被指出身邊跟著64個亡魂，還被6000年道行的狐狸精纏住。

邱惠美曾是童仲彥辦公室主任，當年婚外情曝光時，男方還當著媒體公開告白，甚至表明自己是「最傻的男人」，不過她出面澄清遭到抹黑，除了否認是破壞別人家庭的小三，更強調和童仲彥並不是男女朋友的關係，由於為此承受很大壓力，讓她一度萌生輕生念頭，最終便選擇離開童仲彥團隊，到與好友合開的咖啡店工作。

邱惠美與「直播天王」王三郎交往後，在去年傳出懷孕喜訊。（菜市玹臉書）

邱惠美爆紅後，被起底有過一段婚姻，據悉做柴油、重油買賣生意的前夫，因為財務問題，加上情緒不穩定，雙方溝通後便於2013年10月離婚，沒想到事隔半個多月，前夫在生日聚會隔天，被發現倒臥在浴缸裡，雖然送醫急救仍宣告不治，年僅40多歲，離奇死亡引發嘩然，此外，她2017年前往宮廟進行超渡儀式時，更被指出身邊跟著64個亡魂，包括前夫、女娃和姑媽等，還被一隻6000年道行的狐狸精纏住。

雖然是非不斷，不過邱惠美2020年與「直播天王」王三郎交往後，不僅加入直播行列，去年七夕情人節更傳出懷孕喜訊，可說是事業、愛情兩得意，今年年假結束還與王三郎帶著員工錄製6秒鐘的賀歲影片，滿臉笑容的她看的出來已走出昔日陰霾，邁向人生新階段。

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