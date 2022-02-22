大陸一名30歲男子透過相親認識了初戀，交往3個月閃電結婚，想不到日前新婚之夜洞房時，發現妻子大腿內側刺了「用力」兩字，讓還是處男的男子當場崩潰，覺得妻子婚前是個非常隨便的女人，要求離婚退還禮金。

據馬來西亞《中國報》報導，大陸北京一名母胎單身30年的男子，在媽媽和媒人的安排下認識了初戀對象張女，交往3個月後結婚，原以為就此過上幸福快樂的日子，但新婚之夜過後，男子卻每天愁眉苦臉，找各種理由不回家，對妻子很不滿，讓男子媽媽非常擔心，不懂兒子怎麼了。

在媽媽的不斷追問下，男子才說出是因為新婚之夜那天看到妻子大腿內側刺了「用力」兩字，讓還是處男的他大受打擊，認為老婆在婚前是個風流、隨便的女人，媽媽聽完後氣得立刻找女方家長理論，要求離婚、退還禮金。

最後，張女同意離婚，坦承是以前年輕太衝動跑去刺青，自己現在也很後悔，也因為這兩個字讓她的感情路走得很艱難，然而禮金是不會退的，「丈夫心裡有疙瘩可以理解，但我刺這兩個字沒有違法，離婚可以，但禮金部分不會退還」，雙方未能達成共識，未來恐怕得上法院對簿公堂。