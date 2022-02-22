在俄羅斯總統普丁承認烏克蘭東部兩個叛離地區為獨立政體之後，白宮隨即在周一夜間做出回應，宣布美國總統拜登很快就會發布行政命令對該地區實施多項制裁措施，包括禁止美國個人和兩個烏東分離地區之間的經濟活動。稍早前外媒報導，拜登已經簽署這項行政命令。美股期貨應聲重挫，國際原油價格飆漲，亞洲股市亦隨之大跌。

普丁在承認烏東地區由叛亂份子組成的兩共和國獨立之後下令俄國軍隊進駐，俄烏緊張局勢再度升高，目前美股指數期貨全面重挫，道瓊指數期貨大跌543點或1.6%，標普500指數期貨跌近2%，那斯達克100指數期貨崩跌2.7%。

日經225指數目前下挫近2%。

戰事一旦升溫恐影響原油供應，目前美國期油大漲3.55%，報每桶94.3美元，布蘭特期油飆升4.07%，報每桶97.35美元。

避險需求急升，目前金價上漲0.66%，報每盎司1912.3美元。

美國總統拜登在稍早前簽署一項行政命令，禁止美國人與烏東地區所謂的頓內次克人民共和國（ Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）或在該地區進行任何新投資、貿易和融資往來。

白宮發言人表示，美國國務院與財政部將發布更多拜登政府制裁行動的相關細節。