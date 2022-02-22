大陸女星李小璐2012年與男星賈乃亮結婚後，共同育有1女，也曾登上節目公開私下的幸福生活，甜蜜互動羨煞旁人。不料，李小璐卻陸續與知名男歌手爆出外遇、不雅影片流出等醜聞，兩人才在2019年宣告離婚。而不久前兩人雖傳出復合，近日卻又爆出退股，使兩人再度登上版面，引起網友熱烈討論。

根據大陸媒體的報導，李小璐名下的「新沂薪雨瑞璐影視文化工作室」是由李小璐百分之百持股的工作室，兩人婚姻還存續時，曾加入由賈乃亮與其經紀人郭紅波一同創立的「天津童樂影視文化有限公司」並在其中擁有5%的股權，但兩人於2019年離婚後，李小璐的工作室直到2021年才註銷退出賈乃亮的公司，正式結束兩間公司商業上的關係。

而消息曝光後，網友們都感到相當震驚，紛紛留言表示「怎麼現在才退出公司」、「也拖太久了吧」、「好傢伙，現在才退出」、「她畢竟還是孩子的母親」、「原來這麼多年兩人還有商業合作」。

事實上，李小璐在2017年時，曾被拍到與饒舌歌手PG ONE一同過夜、爆出婚外情，網路上還流出疑似親密影片，讓賈乃亮相當崩潰，一度選擇原諒，但最後依然在2019年結束婚姻。但即使如此，這2年還是不斷傳出兩人為了孩子復合的消息，如今李小璐正式退出賈乃亮的公司，加上賈乃亮曾大動作否認復合，使謠言不攻自破。