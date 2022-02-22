國民黨台北市議員張斯綱。（圖／本報系資料照）

媒體2月份最新民調指出，新北市市長侯友宜雖享有高達7成3的信任度，但在「最適合擔任下一屆總統」民調中卻僅有約2成2的支持度，大輸榮登冠軍寶座的副總統賴清德的3成5。對此，國民黨台北市議員張斯綱指出，這個結果是因侯尚未表態要選2024，但從侯信任度高達7成3，可見信任侯的民眾不僅止於新北市，侯有著雄厚資產非常強大。

根據《美麗島電子報》2月份最新民調，「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」，賴清德以35%榮登冠軍，勝過侯友宜的21.9%、柯文哲的14.3%。至於在在三大政黨好感度上，民進黨以51.5%居冠，民眾黨以39.8%居亞軍，國民黨則以28.2%敬陪末座，甚至反感度高達60%。

張斯綱今日（22）接受香港媒體《中評社》訪問表示，這份民調有一點很值得注意，那就是侯友宜有72.8%的信任度，但在「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」一題，卻僅有21.9%的支持度，主因在於是侯並沒有明確表態要選2024，故民眾會把侯歸類為尚未正式考慮的選項中，藍營支持者也還沒團結挺侯；而侯的信任度高達72.8%遠勝賴清德的62%，可見信任侯的民眾不僅在新北市，這也是侯未來政治路的極大資產，是很強的人選。

張斯綱分析，侯友宜尚未正式表態要選2024，反觀賴清德拚選大位的意象就非常明確，所以綠營支持者會開始集中挺賴，但現在要談2024大選還太早了，政治局勢可能會出現很多變化；張也強調，無論侯未來政治路有無新考量，他所受到的信賴都是他的雄厚資產，不容小覷。