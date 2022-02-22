聯盟賽季隨著明星賽結束，正式進入下半季，諸強在幾天休息後，也將摩拳擦掌準備衝擊季後賽，如今交易市場已結束，但球隊仍可簽約自由球員，而今天籃網再次傳出補強消息，據報導他們將和自由球員卓拉吉奇(Goran Dragic)簽約，陣中總教練納許(Steve Nash)成最大推手。

Dragic, a one-time All-Star, reunites with ex-Suns teammate and Nets head coach Steve Nash and has opportunity for a significant role in Brooklyn’s backcourt. https://t.co/cj4HN6Z2ss — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022

卓拉吉奇季中交易截止日前從暴龍被換到馬刺，隨後馬刺沒多久就將他裁掉，此時多隊開始追求他，包括快艇、公鹿、公牛、籃網、湖人、勇士，而今天據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，籃網已裁掉傑文卡特(Jevon Carter)，為引進卓拉吉奇騰出位置，簽約基本上已成交。

而卓拉吉奇會選擇籃網跟總教練納許有很大關係，21日據《紐約時報》名記史坦(Marc Stein)爆料，納許親自出馬招募了卓拉吉奇，兩人過去在太陽曾是隊友，更擁有同個經紀人，納許期望找來卓拉吉奇補強籃網後場深度，如今這個願望也成真。

籃網季中送走了哈登(James Harden)，換來76人的班西蒙斯(Ben Simmons)、塞斯柯瑞(Seth Curry)、德拉蒙(Andre Drummond)等人，都算是即戰力，如今又引進老經驗的卓拉吉奇，或許能填補厄文(Kyrie Irving)有一場沒一場的棘手問題，當然米爾斯(Patty Mills)也是控衛絕佳人選之一，就看納許如何調度了！