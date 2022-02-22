外交人員告訴法新社，美、法等多國已經要求聯合國安全理事會，針對俄羅斯承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制地區為獨立實體一事，於今天稍晚召開緊急會議。

相同消息來源表示，根據烏克蘭致聯合國的信，要求召開這次會議的國家，還包括英國、愛爾蘭和阿爾巴尼亞。

聯合國安理會目前由俄羅斯擔任輪值主席國，因此將由他們安排正式會議時間。

在那封信中，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）援引聯合國憲章（UN Charter）和議事規則，要求讓他代表烏克蘭，參加任何相關的緊急會議。

信中同時要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的代表出席這場緊急會議。

美國駐聯合國代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，她支持召開緊急會議。

她在聲明中說：「安理會必需要求俄羅斯，尊重聯合國會員國烏克蘭的主權及領土完整性。」

「俄羅斯的聲明不過是場戲，顯然是為了進一步入侵烏克蘭製造藉口。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110222