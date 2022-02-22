台灣民意基金會今公布最新民調，六都市長的防疫表現，可複選三位，37.7％認為新北市長侯友宜表現較好，依序是高雄市長陳其邁 21.8％，台北市長柯文哲19.8％，台中市長盧秀燕14.7％，桃園市長鄭文燦12.9％，台南市長黃偉哲7.9％；除了鄭文燦，其他市長被肯定度皆下降。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，政黨認同方面，泛綠支持者心目中的前三名是陳其邁42.3％、侯友宜38.3％、鄭文燦21.5％；泛藍支持者心目中的前三名是侯友宜53.6％、柯文哲37.8％、盧秀燕33％；中性選民心目中的前三名侯友宜30.3％、柯文哲17.1％、盧秀燕14.2％。可見政黨屬性仍是決定民眾認知的重要因素。

游盈隆表示，與去年7月相比，侯友宜仍居第一，但受肯定度下降12.6個百分點；柯文哲被陳其邁超越，受肯定度下滑10.6個百分點；第 三，陳其邁躍居第二，但受肯定度下降7.6個百分點；盧秀燕仍居第四，受肯定度下降10.6個百分點；鄭文燦居仍居第五，被肯定度提昇0.6個百分點，成為唯一受肯定度不降反升的人；黃偉哲被肯定度下降1.5 個百分點。

他說，侯友宜、柯文哲和盧秀燕等三位非執政黨籍六都市長防疫表現的光環顯著減弱，皆流失10個以上百分點，陳其邁下滑7.6個百分點，也是一個警訊。

至於侯友宜，他說，除了高雄市落後陳其邁， 其他五都16縣市都勇奪第一；陳其邁在高雄市本地高居第一，其他地方分居二、三、四、五名都有；柯文哲在台北市本地屈居第二，16 縣市也居第二， 其他都居三或四，狀況並不好。

至於盧秀燕，他說，盧在台中市本地屈居第二，在其他地區 則居四、五、六名;鄭文燦除了在桃園市本地以三成六居第二外，其他地區都落居四或五，和去年7月比略有起色；黃偉哲在台南市本地以二成八居第二，和居第一的侯友宜 28.2％相差無幾，其他地區則都名列第六。

至於年齡層，他說，每個年齡層侯友宜都居第一，最高的是45-54 歲的51.5％，最低是20-24歲的22.6％；柯文哲在20-34歲居第二，但在 55歲以上居第五，只領先黃偉哲；陳其邁則頗受55歲以上民眾喜愛，但明顯較不受34歲以下年輕人青睞。

至於盧秀燕，他說，最好的是45-54歲的22％，還領先陳其邁與鄭文燦；鄭文燦在各年齡層所受肯定比例都在20％以下，最高是55-64歲的19.2％；黃偉哲受肯定比例都在12％以下，明顯缺乏來自各年齡層關愛的眼神。