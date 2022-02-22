人民日報今天（22日）發表文章指出，實現共同富裕要循序漸進。「國之稱富者，在乎豐民。」共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的一個重要特徵。

文章指出，中共十八大以來，以習近平為核心的中共中央堅持以人民為中心的發展思想，把逐步實現全體人民共同富裕擺在更加重要的位置上，推動區域協調發展，採取有力措施保障和改善民生，打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，為促進共同富裕創造了良好條件。從客觀需要來看，當前中國發展不平衡不充分問題仍然突出，只有促進共同富裕，才能推動改革發展成果更多更公平惠及全體人民，夯實高質量發展的動力基礎。

文章稱，既要提高思想認識，錨定共同富裕目標，又要把握內在要求，對其長期性、艱巨性、複雜性要有充分估計，堅持穩扎穩打、循序漸進。去年底召開的中央經濟工作會議要求「正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑」，強調「這是一個長期的歷史過程，要穩步朝著這個目標邁進」。

文章強調，必須深刻認識到，共同富裕是一個長遠目標，需要一個過程，不可能一蹴而就。考慮到中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段，仍然是世界上最大的發展中國家，人均國內生產總值、城鄉居民人均收入水平還比較低，城鄉、區域、社會群體之間收入差距還比較大，中等收入群體的比重還不夠高，促進共同富裕是長期、艱巨、複雜的任務，辦好這件事，等不得，也急不得。長遠來看，實現共同富裕是一個在動態中向前發展的過程，要統籌考慮需要和可能，目標堅定不移、路徑循序漸進，按照經濟社會發展規律穩步向前，腳踏實地、久久為功。

文章稱，任何事物的發展都有一個從量變到質變的過程，量變中蘊含和孕育著質變，質變是量變的必然結果，同時又開啓新的量變。回首過往，從溫飽不足到總體小康、再到全面建成小康社會，靠的就是把握發展規律、科學制定正確策略。著眼實現共同富裕的宏偉目標，要秉持實事求是的精神，分階段扎實推進，確保階段性目標的可及性。一方面要保持歷史耐心，無論是提高社會保障水平，還是增加居民收入，都不能超越實際發展階段，不要好高騖遠，吊高胃口，作兌現不了的承諾。

文章稱，另一方面要盡力而為、量力而行，把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎上，重點加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設。各地區推動共同富裕的基礎和條件不盡相同，必須結合自身實際、發展條件因地制宜探索有效路徑，不盲目攀比和冒進，不要一口吃個胖子，不要做超越發展階段的事。把能做的事情盡量做起來，積小勝為大勝，方能不斷朝著全體人民共同富裕的目標前進。

文章指出，「道阻且長，行則將至，行而不輟，則未來可期。」共同富裕沒有捷徑，必須在高質量發展中去推進，靠全體人民共同奮鬥來實現。有苦幹實幹的衝勁，有穩中求進的務實，有水滴石穿的韌性，一件事情接著一件事情辦，一年接著一年幹，共同富裕的目標就會離我們越來越近。