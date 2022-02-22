【愛傳媒楊忠衡專欄】很高與有機會回到母校，在「君山音樂廳籌備處」安排下，與學弟許崴合錄了一輯「清華音樂人podcast」。

幾個月前偶而在YT發現一個新的音樂解說頻道《音樂家的無聊人生》，覺得製作非常用心而且充滿新意，剖析、觀察音樂的犀利手法，似乎出自「非原生」音樂人的手筆。

後來慢慢知悉這位自稱「海牛」的Youtuber，竟然是出身清大生科院的學弟，感到特別親切和有興趣，心想應該找機會認識一下；沒想到一則來自小恕老師的邀約，意外提早促成了這次相會。

其實心理上，與其說是接受採訪，不如說是開港。與海牛一見如故，不顧採訪規範的就大砍特砍起來（事後要剪掉許多東西大概很頭痛）。在這個親切的地方，又有人循非典型路線踏入音樂領域，而且隔了三十二年！採訪的地點，和三十多年前受劉岠渭老師啟發的「一講堂」只有咫尺之遙，感觸更特別深刻。

我想，每個世代都有自己的想法和風格，這是很美好的事，顯示音樂能量生生不息。看到這些傑出而熱情的年輕人，感到特別開心，相信他們未來會創造出無限可能。同時也認識「海牛」的搭檔「海星」，原來是交大學妹，真是超可愛的搭檔。

回到明媚的校園，一下子忘了年紀。虛長多年，也許我該自稱「海龜」吧。順便推薦一下《音樂家的無聊人生》，含金量和含音量都很高，適合願意多思考一下的愛樂者。

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。