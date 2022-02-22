32歲李元玲是李雲迪門下徒弟，因她人美、身材好，又有好琴藝，被網友封為「鋼琴女神」。近日她在IG分享自己年後瘦身結果，更大分公開真實三圍32C、23、36，體重則只有44公斤，讓粉絲看完狂點讚，而過程中她疑因太腰瘦，還拉了一下身上的超短緊身熱褲，露出神秘黑影，相當撩人。

李元玲早年拜師在李雲迪名下，去年李雲迪捲入嫖妓疑雲，李元玲便發文強調兩人之間從來沒有超過師生關係，後來他被范冰冰助理推薦到香港發展，曾拍過電影《愛瘋狂》、《盂蘭神功》、《辣警霸王花》，近年也拍攝過黃明志的歌曲MV。

李元玲公開真實三圍，還在影片中拉褲露出黑影。（圖／翻攝自cathrynli IG）

去年10月大陸男星黃子韜開直播揭開演藝圈潛規則真相，抱怨工作時間都不夠了，還被要求陪吃飯，若不答應就被威脅封殺，李元玲聽聞後便在IG隔空聲援，承認先前也遇過類似事件，她寫下：「被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞，角色煲（泡）湯」，直言：「真的很欺負人」。

近日李元玲仍常在IG分享近況，繼先前火辣曬出換裙的影片後，最近又曬出自己健身後對鏡子自拍的影片，表示健身不只是轉變你的身體外貌，也會改變你的生活型態，影片中可見她穿著熱褲和運動Bra，中空露出23吋無贅肉小蠻腰，168公分的她還公開體重只有44公斤，網友回應：「會不會太瘦了，加點肉量吧」、「我倒希望妳能吃壯些」、「腰好纖細」、「這體態真是無人能及」。