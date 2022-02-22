大陸央視新聞22日報導，大陸共和國勳章得主、中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山21日特地錄製視訊向香港市民加油打氣。針對香港疫情，鍾南山強調，「我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零。」鍾南山詳細介紹了Omicron的特點，並給出預防傳播是關鍵、加強疫苗注射、儲備藥物治療等3個防疫建議，強調大家要加強團結協作，加上在中央政府的支援下共克時艱，必定能取得香港第五輪抗疫的勝利。

鍾南山首先講述了18年前多次到香港與特區政府醫學專家共同抗擊SARS的經歷。他說，不管你有什麼不同的政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。

鍾南山指出，在1月5日香港發生新病毒株Omicron疫情以來，由於變種病毒的傳播迅速，至今粗略地計算，已有接近6萬人患病，至少75人死亡，對經濟及社會造成了極大的衝擊。他稱，與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，主要在鼻咽及大氣道，肺炎的發生率相對較少，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，所以市民不用過於擔憂。但是它的危害性遠遠大於流感，一是傳染性強，流感是1個傳1至2個，Omicron是1個傳6至7個，所以它的傳播性大大高於流感。二是盡管病死率低，但根據英國衛生安全局（UKHSA）2月初發表的統計，60歲至69歲死亡率為2.65％，70歲至79歲死亡率為9.87％，80歲以上死亡率為21.0％，現在香港的粗死亡率為0.15％，若大批的感染在60歲以上的人群，死亡率會明顯增加。

他回顧說，自2020年初以來，香港特區政府領導的抗疫行動及措施非常有效，在患病率和死亡率上一直處於全球的低位，有效地保證了香港社會的穩定。他又說，與西方一些國家不同，大陸和香港對待COVID-19的指導思想是「生命至上，健康至上」，「我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零」。

鍾南山給出三個防疫建議。

一、預防傳播是關鍵。第一，做好個人的防護，減少社會接觸，自己不受感染；第二，假如是密切接觸者，要定時增加快速檢查（即抗原檢查），如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫；第三，當前最重要的是要將患者和健康人分開，已確診者不宜居家，要另行隔離，目前在香港有些困難，但據他瞭解，大陸中央政府及特區政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵；第四，重症病人及時住院，當然最好的辦法是集中在某個醫院，便於管理及救治。

二、加強疫苗注射。鍾南山說，目前在香港60歲以上的老年人疫苗接種率還不夠理想。據他所知，香港市民至少接種一針的接種率為85％，60歲至69歲為83％，70歲至79歲為71％，80歲以上為42％。接種了兩針的接種率：60歲至69歲為72％；70歲至79歲為56％；80歲以上為28％。他說，根據英國衛生安全局的估算，接種兩劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第三針，死亡率更進一步降低。鍾南山說，在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第三針疫苗接種，可以明顯地降低病死率。

三、儲備藥物治療。如美國的Paxlovid、中國大陸BRII 196-198抗體、某些經循證醫學證實有效的中成藥，對於減輕症狀、縮短療程、減少重症的發生率是有效的。鍾南山已和有關的企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支援香港的抗疫需求。

鍾南山呼籲加強團結協作。他說：「在當前的嚴峻形勢下，我們要加強團結協作，政府各部門、商界、公立醫院和私家醫院以及廣大市民都要在抗擊新冠面前團結協作，我完全相信，有中央政府、大陸的支援，包括核酸檢測、抗原快速測定試劑、協作建立方艙醫院、醫務人員支持等，最主要的是特區政府的努力，我們這次一定會共克時艱，取得第五輪抗疫的勝利！」