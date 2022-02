東協國家今年以來表現抗跌,據統計,泰國今年以來吸金逾21億美元,印尼也獲得超過13億美元買盤加持,泰股今年以來上漲3.35%,印尼股市上漲4.73%,而菲律賓股市也上漲4.16%。

保德信投信分析,今年來外資賣超最多的亞洲股市,正是去年買超最多的印度市場,調節近66億美元,而台灣與南韓也遭外資持續賣超近20億美元,至於東協國家今年以來成為亞洲最吸金的地區。台股今年以來小漲0.07%,而韓國股市下跌7.83%。

根據美銀美林引述EPFR統計顯示,上周除已開發歐洲股市資金呈現淨流出外,全球其餘地區股市仍迎來資金淨流入,不過動能大多有所降溫。安聯投信分析,俄烏地緣政治風險後續發展仍應關注,一方面是若情勢升高可能加劇石油價格攀高,亦會加重歐美通膨壓力;另一方面,因烏克蘭為全球最大氖氣供應國,而氖氣為半導體晶面製程的關鍵原料,故相關衝突風險也可能對半導體及記憶體供應帶來影響,如加大拉貨力道與推升相關價格等。

以摩根東協基金而言,今年以來報酬率達5%,其資金配置就國別來看,新加坡占比29%,泰國23%,印尼19.9%,馬來西亞12.1%,菲律賓8.9%。10大持股包括:DBS Group Holdings Ltd,PT Bank Central Asia Tbk,Sea Ltd. (Singapore)Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Telkom Indonesia (Persero) TbkAirports of Thailand Public Co. Ltd.Public Bank BhdCIMB Group Holdings BhdPTT Exploration & Production Plc等,主要仍在金融股。