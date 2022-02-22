怎麼在殭屍群裡求生存！

從2016年的轟動全球的電影《屍速列車》開始，全球逐漸掀起「韓式喪屍」風潮，不管是電視劇還是電影，開始大量出現各式各樣以「活屍」為題材的作品，就連不少古裝劇也加入活屍的元素，特效精細程度不輸好萊塢大片，讓許多劇迷是又怕又爽又愛看～

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看最被網友熱議的十大韓式活屍片是哪幾部，喜歡喪屍片的人千萬不要錯過了！

第10名：#ALIVE

由劉亞仁和朴信惠主演的《#ALIVE》改編自好萊塢編劇Matt Naylor劇本，故事描述城市遭受不明病毒攻擊，導致人類異變成活屍，一位躲在家20餘天的電玩直播主發現另一名倖存者，兩人攜手互相鼓勵與傳遞物資，想辦法活下來。

這部片的男女主角雖然都是大咖，但劇情安排上卻被網友批評不夠緊湊，許多人看完滿頭問號、吐槽滿滿，還有劇評點出裡面有太多讓人匪夷所思的BUG，頻頻讓觀眾不小心出戲。

第9名：喪屍偵探

許多看過《喪屍偵探》的網友都說根本被劇名給騙了，看完之後發現一點都不可怕，有些時候還根本超搞笑，是一部超乎想像的劇情融合出來、莫名充滿笑梗的偵探劇。

劇情描述崔振赫飾演一個復活喪屍，重新回到人間的他為了在人類社會生存，於是利用兩年的時間努力學習人類，卻無意間成為一名偵探，和一個無厘頭的女助理一起冒險，同時想辦法挖掘自己的身世之謎。

第8名：屍速列車：感染半島

《屍速列車：感染半島》是《屍速列車》的續作，在上映前可說是備受期待，不過在這部續作裡，不只原班人馬沒有回歸，演員全部換了一批，連整個電影風格都和《屍速列車》完全不同。

網友認為這部相較之下比較像是一部打怪爽片，沒有上一部那麼多人性掙扎的感動橋段，不過各種場景和特效實在是很厲害，喪屍和人激戰的畫面也非常刺激，單純地抱著一顆看喪屍片的心情去看的話，會覺得蠻精彩的。

第7名：咒術屍戰

2020年播出的韓劇《謗法》打造了一個存在著巫術的世界觀，在劇終時埋下事件未了的伏筆，《咒術屍戰》就是延續「謗法宇宙」的風格調性而出現的電影，更加入了韓國傳說的妖怪「在此矣」（被人用咒術操控而甦醒活動的屍體），甦醒後組成喪屍團在韓國大開殺戒。

「在此矣」不只能跟人說話，在施術者遠端操縱之下甚至還能夠開車，因此「謗法」和「在此矣」便在《咒術屍戰》電影中展開對決，整部片最驚人的莫過於「活屍公路追逐戰」，結合各種大場面的動作戲被串連起來蜂擁而至，讓許多看到這一趴的網友都為之震撼。

第6名：Happiness毒樓

韓劇《毒樓Happiness》以「後新冠疫病時代」為時間軸，新婚警察夫婦韓孝周、朴炯植飾才剛搬入「世楊林公寓」，整個公寓就因為「狂人病」爆發而被封鎖隔離管制，公寓裡活屍狂人病肆虐，想要活下來就得展開一連串測驗人性的生存遊戲。

劇情緊張高潮迭起不必多說，有趣的是偶爾還能看到一些浪漫的朴炯植護妻行動，像是「放血誘屍」、「電梯口肉身擋屍門縫示愛」、「捨己救妻」的行動。撇開男女主角的愛情泡泡，《毒樓》劇裡的自私鬼和壞人、牆頭草多到不行，讓不少網友看到氣得不得了，但又想知道這些壞東西的下場，只好繼續看下去啦～

第5名：屍戰朝鮮：雅信傳

由全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》其實是《屍戰朝鮮》一二季的前傳電影，完美連結兩季影集，影集最後出現的神秘女戰士也在前傳電影中揭曉，電影全長92分鐘，以特輯的方式播出雅信血腥復仇的故事。

值得一提的是，女主角全智賢在開播50分鐘後才正式登場，這次透過眼神表達雅信失去族人後的心境，因此全智賢在劇中的台詞幾乎不超過30句，雖然有點悶，但倒是補足了兩季影集沒有解答的某些空白，尤其是大家最關心的「生死草」之謎。

第4名：朝鮮驅魔師

《朝鮮驅魔師》故事描述利用人類的慾望吞噬朝鮮的「惡靈」，和為了保護百姓而與之對抗的「人類」間浴血奮戰的故事，開播前雖然因與《屍戰朝鮮》相似題材而備受矚目。

沒想到才播出兩集就一堆爭議，被網友批評歪曲歷史、亂用中韓歷史元素等敏感爭議，搞到最後代誌大條，電視台決定發布聲明把《朝鮮驅魔師》腰斬、取消播出，直接損失70-100億韓元，中斷拍攝不僅是賠錢虧損，還得面臨與投資方的法律糾紛，算是韓劇史上的最短命韓劇之一。

第3名：屍速列車

《屍速列車》在韓國首日上映便打敗影史以來最高的票房紀錄，短短幾天九累積超過千萬人觀看，夯到不少國際影業想拿下翻拍權。

劇中以各個不同職業、性別、年齡、社會成就的角色來展現不同的人性，讓人看完之後感到心裡有點虛無卻又充滿感觸，值得一提的是劇中的「活屍」全部都是真人演出，獵奇又嚇人的表演更是歷經了約莫半年的集訓所培養出來的成果。

第2名：屍戰朝鮮

本來叫《李屍朝鮮》的《屍戰朝鮮》是Netflix第一部韓國自製劇，高質感的古裝劇情搭配殭屍題材，一上映就掀起全球殭屍熱潮，甚至發展到了第二季，幾乎自成屍戰朝鮮宇宙。

故事劇情設定在16世紀末壬辰倭亂數年後的朝鮮王朝，皇宮深處臥病在床多年的王成為秘密的存在，隨後爆發的恐怖瘟疫全國擴散，染疫的人死而復活嗜血互咬，朝鮮王朝因此陷入滅亡危機，《屍戰朝鮮》在講的其實是王室的權位爭奪戰，也讓人看完後感受到人心比病毒瘟疫還要恐怖。

第1名：殭屍校園

改編自韓國人氣網路漫畫《殭屍校園》是近期最夯的韓國殭屍片，尤其被網友稱作「高中生殭屍生存遊戲」，劇情描述一所學校因為爆發殭屍而孤立，學生們為了生存攜手合作殺殭屍的故事。

這部片的主角群雖然都不是所謂的韓國大咖，只是一些年輕的新鮮面孔，但還是掀起一股討論，看劇不只可以看到各種血盆大口的殭屍闖來闖去，更看到學生們在生存戰中不斷彼此探討人性的過程，同時也探討許多社會議題。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月16日至2022年02月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓國殭屍影劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」