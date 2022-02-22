民間流傳，人的歲數遇到「9」時，像是19、29、39歲等，容易遭逢厄運，所以有「逢九必衰」、「逢九必凶」的說法，運勢命理網站《科技紫微網》最近分享，2022年生肖鼠、兔、龍、馬、猴、雞、狗逢九需要注意，以及11招逢凶化吉的破解方法。

「逢九年」分為「明九」與「暗九」。所謂明九，就是虛歲年齡帶九的年份，例如：9歲、19歲、29歲等以此類推；而暗九則是虛歲年齡為9的倍數的年份，例如：9歲、18歲、27歲、36歲等以此類推。而2022年逢九的生肖有：

鼠：

1996年生虛歲27（暗九）

1984年生虛歲39（明九）

1960年生虛歲63（暗九）

1924年生虛歲99（既是明九，也是暗九）

兔：

1987年生虛歲36（暗九）

1951年生虛歲72（暗九）

龍：

1964年虛歲59（明九）

馬：

2014年生虛歲9（既是明九，也是暗九）

1954年生虛歲69（明九）

1942年生虛歲81（暗九）

猴：

2004年生虛歲19（明九）

1944年生虛歲79（明九）

雞：

2005年生虛歲18（暗九）

1969年生虛歲54（暗九）

1933年生虛歲90（既是明九，也是暗九）

狗：

1994年生虛歲29（明九）

1934年生虛歲89（明九）

以上7生肖今年要小心，今年可能身心疲憊不順暢、常有坎坷多災難。此外，科技紫微網提出有2件事情要留意，首先「男怕生日前，女怕生日後」。在逢九年，男性生日前災難比較多，而女性則在生日後容易遇險。其二則是「男防初一，女防十五」，即男性要注意臨近農曆初一的日子，女性則要注意臨近農曆十五的日子。

逢九年要如何化解災禍？

明九：

1.小病不拖、險地不去。

2.避免借貸、擔保，或是大額投資。

3.時常穿著紅色服飾（比如：紅色背心、紅色內褲、紅繩、紅色腰帶等等），可祛邪避災。

4.在家中吉位擺放綠色植物，如：長青藤、發財樹、文竹、金心吊蘭、金桂、鐵樹等，植物的生命力可讓周圍環境形成充滿「生氣」的場，有「生旺、行好運」之功效。

5.保持積極樂觀的心態，多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

暗九：

1.遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。多做善事，可積德祈福。

2.求陰陽五行護身符，隨身攜帶或放置於臥室床頭，護佑元神，以保平安康健。

3.每逢農曆初一、十五，拜神、沐浴、焚香、打坐，誠心祈福，以求吉祥順遂。

4.過年時在家祭拜流年太歲、本命元神，保佑諸事順利安康。

5.忌投資、結婚、過生日、參加葬禮等，避免大喜大悲，保持心境平和，可消災避難。

6.運用吉祥物開運。隨身佩戴黑曜石、本命佛、五帝錢、平安扣飾品，或三合、六合屬相飾品等，可淨化周圍的負能量磁場，有效驅邪、避災、保平安。注意吉祥物不是越多越好，選擇佩戴一兩樣即可。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。