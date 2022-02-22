導演圤智雨幫網紅「FBI帥哥」鄧佳華執導拍攝首部AV，當時傳出F罩杯女優孟若羽不堪外界壓力辭演，改換另一名女優苡若上陣，讓外界質疑孟若羽想蹭熱度炒新聞，不過圤智雨日前改口表示辭演是兩人事先套好，對此，孟若羽也在instagram做出回應。

孟若羽當時答應跟鄧佳華拍AV，讓她一夕間爆紅，未料卻在拍攝前臨陣脫逃，不僅被情色教主雪碧等網紅開酸，更被質疑片商為何不提告?當時導演圤智雨解釋拿著合約上法院提告，也不知道要告啥？難道要跟孟若羽說，你不當女優我們就告妳，強調這種事情沒有在強迫，當時孟若羽也希望外界能將心比心，畢竟自己不是拍片時才搞消失，而且也有幫忙劇組找替代人選。

根據《三立新聞網》報導，圤智雨受訪時還原真相，坦言孟若羽臨時辭演是事先套好招，更強調：「全世界都被我耍了！你看到的大部分東西都是行銷」，更爆料從找鄧佳華當男主角開始，就被要求每天要有新聞性，只能不斷製造話題，如同當時孟若羽聲稱親友不支持才辭演，圤智雨坦言：「一開始女主角人選就不是她」，對此，孟若羽也在instagram做出回應：「終於幫我洗白了，一切的一切真相大白」。

圤智雨上個月在臉書爆料孟若羽搭上鄧佳華炒到流量後，被一群淫媒看上，更開出高價詢問有無在賣身，金額高到三個月不工作也沒差，不過都被孟若羽經紀人打槍，強調：「女優雖然是性方面的演員，但不代表私下就有在賣」。