近幾年YouTuber崛起，拍攝題材也愈來愈廣，不過有一名男網友發現，一名暱稱「松鼠學妹」的正妹YouTuber在影片中上演「吃土」戲碼，令他驚呆不已，並將其截圖分享到網路，引發網友熱烈討論，事後「松鼠學妹」也在影片下方留言，「大家別擔心我，我平常吃習慣了」。

原PO昨（21）日於論壇《Dcard》分享4張截圖表示，這年頭當YouTuber真的很不容易，圖片中只見「松鼠學妹」蹲在草地上，手裡拿著一支湯匙，朝土壤挖了一匙土，下一秒竟將土往嘴裡送，甚至還豎起大拇指比讚，令他傻眼直呼「松鼠學妹直接變土撥鼠了？」

「松鼠學妹」在YouTube影片中，上演「吃土」戲碼，引發網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

圖文曝光後登上《Dcard》熱門，不少網友也嚇傻直呼，「我嚇到了，這是在拍什麼東西」、「看到真的嚇到」、「土裡一堆寄生蟲，傻傻的歐北呷」、「無聊當有趣」、「現在的YouTuber都這樣嗎？拍到沒梗之後，為了流量，什麼噁心題材都敢拍」、「拍個片也太犧牲了」、「很佩服她的勇氣，但搏流量也不是這樣吧」、「我是她媽，我看到會難過」、「真的有必要為了流量吃土嗎？」

「松鼠學妹」事後在影片下方回覆網友留言，表示自己很好。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，該片為YouTuber「濺葆」的影片，而「松鼠學妹」經常現身濺葆的影片中，由於濺葆家中的浴缸被嫌太小，他為了挖出「大雅第一座溫泉」，帶著「松鼠學妹」一行人到草原上挖土，「松鼠學妹」被分配到的挖土工具為湯匙，沒想到她竟上演吃土戲碼，她本人事後也在影片下方回覆網友，「大家不用擔心我啦！沒關係的，我平常吃習慣了」。