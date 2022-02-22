書法類第一名楊尹茜的作品「張九齡感遇12首」。（萬和宮提供）

新世代崛起新人輩出！台中市萬和宮與萬和文教基金會承辦的，第14屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名吳珮綺，書法類第一名楊尹茜，各獲頒獎金參萬元。

萬和宮董事長蕭清杰說，本屆41件入選以上作品，3月19日起至5月22日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展覽；3月19日上午10時舉行頒獎典禮。

第14屆萬和美展，國畫類第一名吳珮綺及書法類第一名楊尹茜，均為大學在學中，展現新世代崛起及新人輩出的實力。

本屆各類組前三名及優選：

國畫類：第一名吳珮綺，作品「推移的建築」，獎金3萬元；第二名凃緗檥，作品「鏡之孤城」，獎金2萬元；第三名陳從珍，作品「歲月流轉」，獎金1萬元。優選4人，每人獎金6千元：賴志廣（作品假面.人生：）， 李旻桂（作品：心之所向），凃佩昕（作品：逆境之光），姚涵汝（作品：自在修行）。

書法類：第一名楊尹茜，作品「張九齡感遇12首」；第二名湯治平，作品「節錄「萬和宮，老街，小步複沓」；第三名陳佳琪，作品「渡荊門送別」。優選2人：楊謹豪（作品：王維詩），楊晁承（作品：唐儲光羲咏山泉）。

國畫類第一名吳珮綺，以「推移的建築」作品脫穎而出。目前就讀台中教育大學藝術系，她述說創作理念是：「生活在台中地區，時常走路經過這一排老建築，久而產生一股油然的親近感，為了聚焦視角，特別以明顯的前後景方式分出，感覺像是我內在與此建築進行著內心的對話。

評審詹前裕教授評語是：主題描寫台中市區的古老建築，用豐富的褐色系表現歲月的滄桑感。建築物的肌裡處理甚佳，貼金箔的光源與孤寂的畫面氛圍形成有趣的對比。

書法類第一名的楊尹茜，就讀逢甲大學，她作品「張九齡感遇12首」的理念是，試以民初沈秋明筆意，書張九齡感是12首錄回。

評審書法家吳啟林評語是：常見各大美展得獎作品之行著書，總是以「大、重、拙」來吸引評審目光，此次楊君送交萬和美展之作品，典雅有致，帶有魏晉遺風，又有沈尹默（即沈秋明）、白蕉等書家韻味，行筆間自然流暢，清新脫俗。

本屆參賽者新人輩出，有34位、約佔46.5％，為首度應徵，為萬和美展，注入新元素與活力。

台中一中，豐原高中美術班三名同學，分別參加國畫或書法，顯示萬和美展的種子，已向校園播種。這次最大亮點是，兩對兄妹及姊妹，分別獲得前兩名及優選，新世代的功力，令人刮目相看。就讀台中教大美術系的凃緗檥，獲得國畫類第二名，她妹妹、台中一中的凃佩昕贏得優選。

逢甲大學楊芛茜榮獲書法類第一名，她的哥哥、靜宜大學的楊晁承優選。他們都還在就學，足為新世代楷模。

參賽者中，有9位為台灣師大、台中教大、東海大學及高師大等美術系所，或陽明大學物理治療所、中興大學、國防大學碩士或東吳大學中文所博士等不同領域。多達70位曾舉辦多次個展、聯展，或參加大墩美展、中部美展、玉山美展、杉林溪等多項美展競賽，獲得入選以上佳績，透過萬和美展以藝會友，分享創作成果，也是美談。