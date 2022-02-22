中新網22日報導，大陸多地糧食系統近來刮起反腐風暴，內蒙古3名「糧官」同時落馬，遼寧集中通報7名「糧官」被查，浙江糧食系統今年已有27人被查等等，各地重拳整治糧食購銷等領域腐敗問題，一批蠶食鯨吞「碩鼠」「蟻貪」被揪出。

四川省紀委監委21日發布消息，四川省糧食和物資儲備局黨組成員、副局長、二級巡視員王青年涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。王青年長期在部隊服役，2006年9月到四川省糧食局工作，直至被查。

同樣在21日，中共中央紀委國家監委網站公布，今年以來，浙江省糧食系統已有27人宣告被查，其中8人主動投案。

浙江是大陸第二大糧食主銷區，糧食自給不足，主要透過省外採購及進口來解決。然而在糧食購銷收儲領域，去年底以來，浙江一批國有糧食企業相關負責人被查，包括浙江省糧食集團有限公司黨委書記、董事長、總經理傅安民等人。

「糧官」密集落馬的還有內蒙古，2月11日深夜，內蒙古自治區紀委監委通報了3名糧食系統幹部被查，包括自治區發改委前黨組成員，自治區糧食和物資儲備局前黨組書記、局長張天喜；內蒙古白塔國家糧食儲備中轉庫有限公司執行董事、經理樊俊禎；自治區儲備糧管理有限公司法定代表人李建清。

這些人均為長期供職於糧食領域，任職時間甚至超過30年。

糧倉掀起反腐風暴的還有遼寧。2月17日，遼寧省紀委監委集中宣布了7名糧食購銷領域黨員幹部被查，包括遼寧省糧食集團有限公司黨委書記、董事長林榮德，中央儲備糧丹東直屬庫有限公司副總經理王軍等人。

2021年8月，中央紀委國家監委在全大陸部署展開糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作。11月，公開通報10起典型案例，涉及業務主管監管部門、國有糧食企業，涵蓋糧食收購、儲存、銷售等多個環節，涉案金額大、涉案人員級別高、危害後果嚴重。

例如，陝西省糧食局前黨組書記、局長吳新成在儲糧指標分配、工程承攬、企業經營等方面，為他人謀取利益，收受賄賂5945萬餘元（人民幣，下同）。

山西省大同市地方儲備糧管理中心前主任楊斌採取多報虛報購糧款、銷售糧款不入帳等手段，貪汙公款338萬餘元；指使下屬和多名糧食經紀人，將銷售糧款436萬餘元存入其個人銀行帳戶，用於購買股票、個人消費。

廣東省佛山市儲備糧管理總公司前黨委書記、總經理劉日照在佛山市儲備糧管理總公司採購小麥業務中，夥同他人通過報銷虛假運輸發票方式，侵吞公款126萬餘元；在獲取儲備糧代儲資格、糧食購銷、租倉代管等方面，為他人謀取利益，收受賄賂137萬餘元。

去年底，中央紀委國家監委網站發布2021年度十大反腐熱詞，「糧倉碩鼠」成為十大熱詞之一，被解釋為「膽大妄為、貪得無厭的『靠糧吃糧』腐敗分子」。

今年初召開的中共十九屆中央紀委六次全會上，「深化糧食購銷等領域腐敗專項整治」被納入今年的反腐重點工作。