22日韓國央行指出，由於Omicron傳染力驚人，當地染疫者與日劇增，因此，2月份消費者信心也跟著下滑。

韓國2月綜合消費者信心指數(CCSI)為103.1，月減1.3%。不過，還是在分水嶺100以上，表示樂觀者還是稍多於悲觀的。過去這1年以來，以2021年6月表現最好，CCSI曾一度來到110.3。

因新冠病毒肆虐，韓國2月消費者信心會受到影響。10日，韓國每日新染疫者超過5萬之後，新冠病例就像滾雪球一般狂增。日前，韓國單日新染疫又正式升破10萬大關，疫情也進入一個新的階段。

不幸中的大幸，在Omicron沒有讓疫歿者大增之下，當地政府抗疫政策並未跟著強力升級。

另外，韓國受訪民眾對當前景氣評分，從元月的76降至75，至於未來，也減少兩分至91。韓國央行表示，由於利率上升以及放款條件趨嚴，房價上漲速度跟著放緩。因此，韓國消費者對2月的房價指數，也從元月的100降至97，創21個月新低。