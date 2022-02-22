歐股周一收在近4個月的低點。克林姆林宮周一稍晚發表的言論，打消了解除歐洲數十年來最大軍事危機的希望。並且在歐股收盤後數小時，俄羅斯總統普丁下令進駐烏東分離地區，讓情勢更趨惡化。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌6.00點或1.30%，為454.81點，指數來到自去年10月以來，近4個月的新低。

科技股下跌2.6%，為連續第四個交易日下滑，該次指數並來到去年三月以來新低。科技股以及歐股基準指數自今年以來的8周。已經有7周的周線處於下跌。

針對法國總統馬克宏在周一清晨的調停言論，克林姆林宮在周一稍晚表示，有關總統普丁和美國總統拜登就烏克蘭問題舉行的高峰會的事項，俄方目前沒有具體計畫。

普丁隨後表示，他將在數小時後決定，是否要因應和支援烏克蘭東部兩個分離地區領導人提出的要求，要求承認其獨立地位。而在歐股收盤之後，普丁正式承認了兩地區的共和國地位。此舉也為俄羅斯的進軍烏東分離地區，提供合理的理由。

法國CAC指數跌2.0%，指數來到去年12月以來低點；德國DAX指數跌2.1%，來到近11個月低點。

券商XM的投資分析師Raffi Boyadjian表示，烏克蘭問題不斷升高的緊張情勢，讓投資人處於緊張狀態。儘管法國的維持和平努力，最新的發展表明，市場的「過山車之旅」尚未結束，仍有坎坷路途要走。

支付服務公司Worldline跌2.9%；該法國公司指出，已經與美國Apollo基金進行獨家談判，要將旗下的TSS支付終端業務賣給該基金，交易價值可能高達23億歐元。

法國疫苗生產商Valneva升1.6%；該公司宣布，其蘇格蘭子公司已獲得2000萬英鎊的補助款，用於發展新冠疫苗VLA2001的研發和製造。