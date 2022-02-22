台灣民意基金會今公布最新民調，藍綠基本盤4成2是泛綠認同者，泛藍1成8、中間選民3成5，泛綠支持者比泛藍多24個百分點。其中深藍支持者二個多月，從6.7％降為3.4％，幾乎腰斬。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，在選舉年，對藍軍來說，這當然是一個非常不妙的跡象。

此外，政黨支持度，民調顯示，29.2％民進黨，16.2％台灣民眾黨，15％國民黨，5.5％時代力量，4％台灣基進，1.6％其他政黨，27.4％沒特別支持哪一個政黨。民眾黨再度超前國民黨。

游盈隆指出，政黨的日常作為或具代表性的政治人物的問政表現當然也會對政黨認同有影響；政黨認同在台灣就是所謂的「藍綠基本盤」，而這個基本盤是動態的，不是一成不變。

被問到國民黨與民進黨哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？結果發現，13.3％非常接近民進黨（深綠），28.9％還算接近（淺綠），14.8％還算接近國民黨（淺藍），3.4％非常接近（深藍），35.2％中性選民，4.4％不知道、拒答。

他說，目前台灣藍綠勢力比率是1：2.32，也就是說，泛綠支持者約泛藍支持者的2.32倍，這是最新最精確的藍綠基本盤。

和去年11月相比，他說，這段期間，泛綠支持者增加5.3個百分點，泛藍支持者減少5.3個百分點，中性選民減少2.1個百分點。此外，深藍從6.7％降為3.4％，幾乎減少一半。

他說，國民黨認同是自2016年6月以來最弱的時候，甚至比 2020年總統大選挫敗時還低4.7個百分點。如果考慮國民黨此刻還掌握兩都12縣市的執政權，加38席立委，及數百席都縣市議員，卻只擁有1成8的政黨認同者，形成「頭重腳輕根基淺」的怪異景象。

至於政黨支持傾向與上次相比，民進黨下滑 1.3個百分點，國民黨下滑0.6個百分點，民眾黨上揚3.7個百分點，時代力量上揚3.4個百分點，台灣基進增加1.7個百分點，中性選民下滑6.4個百分點。

他分析，民進黨接連兩個月社會支持有下滑現象，短期因素看，可能是蔡總統推崇蔣經國「反共保台」功績，刻意不提威權統治傷害；此外，蔡政府選擇在此時開放日本福島食品進口，也讓民進黨社會支持不進反退。

國民黨方面，他認為，接連兩個月社會支持減弱，累計4.6個百分點，對一個民意支持已顯薄弱的在野黨明顯構成重傷害。 尤其被台灣民眾黨再度超前，前景堪憂，如何迎戰已經到來的2022九合一地方選舉，和氣焰高張、復仇心切的民進黨一爭高下？令人好奇。

至於民眾黨，他說，再度超前百年老黨，但與國民黨社會支持基礎相當程度重疊，當支持者對國民黨失望時，會「由藍轉白」改支持民眾黨，且很可能以年輕、高學歷、淺藍無主。

他分析，民眾黨在20-44歲年齡層遙遙領先國民黨，而國民黨 在45歲以上年齡層大幅領先民眾黨，就像中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是45歲，未來可能再往上提。只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。