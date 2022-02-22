三立辣媽主播李天怡和老公郭人杰等3人因涉嫌浮報進口動物價格，從中不法獲利25萬美金（約台幣700萬），昨（21日）被台北地檢署約談、搜索住處，李天怡以50萬交保並自行請辭三立電視台。而她多年前跟主播陳雅琳不合的傳聞再度被重談，李天怡被傳擠下陳雅琳當上三立總編輯，未料因涉犯《刑法》背信罪而離開貢獻10多年的三立，節目《消失的國界》暫由李文儀接棒。

李天怡和陳雅琳的內鬥說，得回顧到2015年，當時陳雅琳貴為三立當家主播，卻無預警將晚間6、7點的黃金時段交給李天怡上陣，根據當時《聯合報》的報導，李天怡《消失的國界》壓縮到陳雅琳《福爾摩沙事件簿》的時段，陳罕震怒拍桌以示抗議，但雙方否認失和，李甚至尊稱陳為學習的目標。

2016年陳雅琳離開付出10多年的三立電視，跳槽到壹電視，現在為華視新聞台台長兼代理總經理；李天怡躍上三立當家女主播後，除了有黃金播報時段及《消失的國界》主持棒，2020年更升官為三立新聞部總編輯，前途大有可為，如今卻因涉嫌抬高動物進口報價痛失高官職位，令外界震驚和惋惜。

面對A三立總經理張榮華700萬的疑雲，李天怡昨步出地檢署，被守候的媒體問到是否遭到張總清算？李天怡僅簡短地回應：「天氣很冷，謝謝大家」不願多說明。