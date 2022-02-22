俄軍開進烏克蘭維和，台股加權指數22日開低在18159.51點，權王台積電（2330）開在628元，壓低指數，面板三雄友達（2409）、群創（3481）及彩晶（6116），貨櫃三雄及中鴻（2014）等先前有一段漲幅的傳產股，股價全數下跌，市場資金急於套現，台股早盤下跌逾150點，力守萬八關卡。

美國股市21日因華盛頓誕辰紀念日休市一天，美指期下跌，台股指期22日開盤亦下跌逾百點。

市場持股信心也相當薄弱，在利空尚未完全消除前，美股仍會大幅震盪，也會干擾到台股走勢，短線月線18100～18150未破前，短多格局可持續。台股短線在17800～18500區間。震盪汰弱換強。

元富投顧分析，烏俄之間的衝突不斷，包括美、俄和歐盟之間的角力也沒停歇，稍有擦槍走火，都可能引發一場大戰，投資人跟著消息面而上下搖擺，不利投資買盤進場，再者，美國居高不下的通膨數字，給了聯準會（FED）鷹派官員更好的升息理由，而且恐怕不是升一碼或二碼，而是用最強力度在最短時間，為了達到抑制通膨。