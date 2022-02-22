桃園龍潭磚造平房清晨大火獨居老婦救出命危。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區佳安西路巷弄內一棟地上1層磚造平房，22日早上6時32分傳出火警，消防局獲報派遣人車到場灌救，現場已全面燃燒，消防隊員在7時許救出屋內獨居的85歲蔣姓女屋主時已無呼吸心跳，送往國軍804醫院急救中。

消防局第四大隊指出，現場燃燒磚造平房內的眾多雜物，針對起火原因目前仍由火調科人員調查當中，也提醒民眾應裝設住宅用火災警報器及勿在住家中堆放雜物避免類似意外發生。