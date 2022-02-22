桃園龍潭磚造平房清晨惡火 85歲獨居婦救出命危 09:332022/02/22 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龍潭磚造平房清晨大火獨居老婦救出命危。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龍潭磚造平房清晨大火獨居老婦救出命危。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市龍潭區佳安西路巷弄內一棟地上1層磚造平房，22日早上6時32分傳出火警，消防局獲報派遣人車到場灌救，現場已全面燃燒，消防隊員在7時許救出屋內獨居的85歲蔣姓女屋主時已無呼吸心跳，送往國軍804醫院急救中。 消防局第四大隊指出，現場燃燒磚造平房內的眾多雜物，針對起火原因目前仍由火調科人員調查當中，也提醒民眾應裝設住宅用火災警報器及勿在住家中堆放雜物避免類似意外發生。 家扶大同育幼院 夢想好物快閃義賣市集 寒流來襲 新北今4起OHCA救護 2人急救無效 #磚造 #獨居 #消防局 #桃園龍潭 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台凍番薯！台中男疑低溫猝死 倒臥公園廁所亡 10:092022/02/21 社會 永和西服店神桌火警 一家三口被救出 8旬父親昏迷搶救 02:332022/02/19 社會 彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒逾500坪 灌救3小時撲滅 10:122022/02/20 社會 花蓮瓦拉米步道坍方 7名遊客受困 18:312022/02/21 社會 寒流來襲加上豪雨吹垮廣告看板 員警寒風中疏導交通 16:042022/02/20 社會 寒流來襲！高雄12小時內急病救護146件 消防局提醒注意保暖 16:012022/02/20 生活 自動化機械年鑑 工具機展免費索取 04:102022/02/22 產業特刊 寒流來襲 新北3天11起OHCA、6人死亡 16:142022/02/20 生活 宜蘭大學驚傳火警 1學生嗆傷送醫 11:322022/02/19 社會 廂型車引擎冒煙 機警駕駛下車「瞬間起火狂燃」躲一劫 14:382022/02/20 社會 影／啃老族要錢不成持刀搶2超商 警獲報4分鐘趕赴現場壓制逮捕 12:132022/02/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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