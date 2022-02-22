俄烏局勢升溫，俄羅斯總統普丁下令，俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平，同時普丁也承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體，衝突一觸即發。有專家認為，若俄羅斯最終決定入侵烏克蘭，勢必干擾氖（Neon）氣供應鏈，進而衝擊半導體供需平衡，如同2015年俄羅斯併吞克里米亞半島時，氖氣價格曾飆升10倍以上。

BusinessKorea報導，南韓金融集團NH Investment & Securities發表研究報告指出，烏克蘭擁有高達7成的氖生產量，因此若烏克蘭與俄羅斯爆發衝突，將導致氖、氬（argon）及氪（krypton）等惰性氣體的生產受到干擾。

該機構點出，2015年俄羅斯併吞克里米亞半島之際，氖氣價格曾飆升10倍以上，達到每立方公尺3500美元，而在半導體曝光製程中，需要透過混合氖、氟、氬等特殊氣體才能進行，且氖占比高達95%以上。

此外，2015年俄羅斯與烏克蘭因克里米亞半島發生衝突時，半導體製造所需要的準分子雷射用混合氣體，曾暴漲超過20倍，再再證明俄烏局勢將左右半導體材料供應鏈的穩定度。

報告指出，2015年氖價飆漲後，半導體業界曾設法將製程中氖的使用量降低25至50%，但氖仍在整體製程中扮演重要角色。

先前研調機構Techcet曾警告許多半導體製造商高度依賴俄羅斯、烏克蘭供應的原物料，例如氖、鈀等等，白宮也提醒廠商應該要分散供應鏈風險，避免俄烏危機造成斷鏈。