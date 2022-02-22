美國63歲流行樂始祖天后瑪丹娜（Madonna），出道近40年人氣始終居高不下，即使已年過半百，依然能在舞台上勁歌熱舞，火辣又百變的穿搭風格讓粉絲為之瘋狂。而這幾年經常透過社群媒體分享辣照的她，近日卻因照片「修過頭」而再度引起網友反感，甚至還有粉絲跳出來求她適可而止，引起熱烈討論。

近幾年受到疫情的影響，瑪丹娜開始經營起社群媒體並積極在個人IG上更新美照，與粉絲們分享私下生活與火辣穿搭。不久前，她便曾在PO出一張上半身全裸的照片，而照片中只見她一絲不掛只用金色長髮遮住豐滿上圍，面無表情的看向鏡頭，火辣身材若影若現，完全看不出來已超過60歲，讓網友們看了直噴鼻血。

近日瑪丹娜又在IG上曬出一系列照片與影片，分享即將推出的新作品幕後花絮，不過也被眼尖的網友發現，照片中的她皮膚被修到沒有任何紋路、零毛孔，下巴也被修到非常的尖；影片裡的她，即使被打著強光也經過變色濾鏡處理，但仔細看依稀能看出瑪丹娜的「真實模樣」，讓網友忍不住留言「還給我真實的瑪丹娜」、「影片裡才是真正的她」、「照片修過頭了」、「每張照片都修得太誇張了」、「我想看真人」、「期待新作品但照片真的不行」、「拜託不要一直活在照片裡」意外引起話題。