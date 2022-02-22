民進黨政府從總統蔡英文在導演齊柏林的悼念會上承諾修改《礦業法》後，並歷經林全、賴清德、蘇貞昌3任行政院長後，經濟部礦務局近日預告《礦業法》修法草案，包括刪除霸王條款、新增資訊公開與民眾參與流程、加強礦業管理與開採量管制、回饋機制法制化等，這是與民間團體有高度共識的內容，但環團認為，仍應加入「定期檢視採礦對於環境的影響」及「有期限的原民諮商同意」等機制。

經濟部草案中明訂，既有礦場達一定規模與產量，要依《環境影響評估法》補辦環評，未達規模與產量的礦場，則要辦理環境影響調查、分析並提出因應對策。

地球公民基金會表示，一次性的補辦環評還不夠，需要「定期檢視採礦對於環境的影響」，原因在於採礦行為的特殊性，環評可以評估「一定範圍內的開發行為」，例如開採海拔500至1000公尺這個「有限的範圍」，但基本上不可能評估整座山體，因此《礦業法》修法也必須面對這個科學上、技術上的限制，修改《礦業法》的同時，應同步討論《環評法》子法「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，落實「定期檢視」的概念。

地球公民基金會指出，在《礦業法》中設計一個「無期限的諮商同意」，將會對原民部落造成難以回復的長遠傷害，坐實亞泥所提的「你的祖先已經同意做這件事，你兩三代之後來complain，我們同情！」這樣荒謬的邏輯。原民會和礦務局應該思考，如何讓諮商同意機制在符合世代正義的情境下走得下去，無論是要訂在《礦業法》這樣的目的事業法，或回到諮商同意辦法、《原基法》中去規範，都迫切需要討論。

地球公民基金會說，「採礦」是對環境、當地住民權利侵害甚巨的開發行為，明白礦業是取得多項基礎原料、戰備物資的開發行為，台灣「無法不做」，所以希望討論「如何做好」，這也是我們一直以來倡議「礦業改革」而非「終結礦業」的原因。

地球公民基金會期待，執政黨記取第九屆修法未果的經驗，讓《礦業法》在立法院第十屆第五會期順利完成修法，兌現蔡英文的承諾，在符合環境永續與人權保障的前提下，讓台灣的礦業發展正常化。