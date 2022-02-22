台中東區1名68歲的吳姓婦人前一晚上和另一半蘇姓男子因生活瑣事吵架，蘇男離家一直到隔日中午都音訊全無，擔心他發生意外，吳姓婦人趕忙跑到派出所求助。員警從她口中聽見「昨天晚上有吵架」、「之前吵架他都跑去住飯店」等關鍵字，便從其住家周邊的旅館著手展開尋人任務，撥打了20幾通電話後總算皇天不負苦心人，在中區的旅店找到蘇男，成功讓兩人團圓。

台中市警察局第三分局立德派出所日前接獲吳婦報案，吳婦表示，自己和「逗陣欸」昨晚因日常瑣事起了小爭執，蘇男負氣離家還將手機關機，到現在都無消無息，之前離家出走也沒這麼久未歸過，這幾天氣溫驟降，實在很擔心他發生意外，希望員警能夠幫忙協尋。

員警仔細了解經過，得知吳女丈夫過去離家出走時，都會至住家附近的旅館住一晚，隔天一早就與家裡聯繫，研判這次也可能是相同的情況，便一邊調閱吳女丈夫離家後的監視器畫面，一邊撥打其住家周邊旅館的電話展開尋人任務。

經員警鍥而不捨撥打20多通電話，半小時後終於在中區的某間旅店找到有名特徵相符的男子入住，員警陪伴吳女到場確認，果然就是讓她掛心不已的另一半，蘇姓男子原本板著臉仍是有些小情緒，經員警從旁婉言勸說後終於態度放軟，願意與吳女一同返家，吳女對於員警的協助十分感激，開心挽著員警的手合影留念。