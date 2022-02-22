新世代金融基金會董事長陳沖就中美貿易戰及後疫情的台灣產業現況，再提出針砭。陳沖認為，目前台灣產業發展不均，資訊、通訊、半導體、電子零組件等電子產業，受惠於ITA關稅減讓機制而欣欣向榮；而ITA產業中的台積電(2330)，又以高薪及優渥的福利搶稀缺的半導體人才，導致除了台積電以外，都面臨資金排擠、人才短缺問題(人力銀行統計今年半導體人力缺口即達3.4萬人)。

陳沖指出，台灣產業結構出現扭曲，偏枯問題及一個產業的武林，已經是一國安議題。2014有一功夫驚悚片「一個人的武林」，吸引不少觀眾。江湖上出現一位絕頂高手，固然是武林之福，但如造成其他高手，走投無路，那會是寂寞的武林？還是endangered武林？

陳沖指出上週，有兩個平行互不隸屬的消息，先後登上各版的頭條，看似無關但又有交集，究竟是啥？一則是台積電(2330)徵求政治學博士分析國際商情，因應地緣政治的詭譎多變；另一則是CPTPP討論台灣入會，雖然事後並無結果，但事前國內政治人物寄予厚望，執政黨中常會也特別舉辦專題演講造勢，一時蔚為焦點。

陳沖分析，台灣因半導體產業炙手可熱，媒體報導單是台積電三年就吸走一萬多人，以往這些好手都是科技人才，現在連地緣風險專才，都在網羅之列，顯然半導體在就業市場有強大的磁吸作用。緊接次日又傳出台積電董事會通過的議案中，包括員工業績獎金與酬勞即達712億元，平均每人約124萬元，頓時成為媒體熱議的消息，致其他公司或行業也都感受到徵才留才的壓力。

2003年後，台灣自知WTO多哈回合談判實質失敗，必須進行區域經濟整合(Regional economic integration俗稱自貿協議)，始能達到比較利益的極大化。但因兩岸氣氛詭異，雙邊自貿協議的洽談，乏善可陳，全賴世貿組織舊有的ITA(Information Technology Agreement資訊科技協定)，對電子零組件及電機產品提供的優惠關稅，撐住場面。2008年後，兩岸關係和緩，ECFA、台新、台紐等自貿協定，紛傳佳音，暫時緩解一些壓力。所幸其後於2015/12，WTO將1996年的ITA擴大，簽訂ITA2，納入新一代半導體、偏光板、平面顯示器等資通產品，有利我關鍵產業的輸出，維持甚或增強ITA產品的競爭力，但也因而造成產業結構扭曲的疑慮。

陳沖表示，十年前，台灣ITA產品出口1247億美元，占出口總額尚不足四成(39.97%)，及至去年ITA產品已倍增至2476億美元，比例更達55.49%，這些數據，固然合理解釋人力磁吸的結果，但也殘酷反映產業枯榮的失衡。台灣過去的發展，雖然因自貿協議簽訂不順，不無隱憂，但是因有ITA的優惠關稅稅率，機電、資通產品，尚能公平競爭，引領GDP繼續成長。但有識者開始擔心，非ITA產業或產品，代表國內半數的就業人口，究應離開台灣另尋據點，還是因關稅影響競爭力，就根本就放棄市場？不管何種結果，都應非國人所樂見。至於ITA產業，如果除了台積電以外，都會面臨資金排擠、人才短缺問題(人力銀行統計本年半導體人力缺口即達3.4萬人)，表示我們憂心的偏枯問題，已經是一國安議題。