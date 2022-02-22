俄羅斯總統普丁宣布承認烏克蘭東部兩個叛離地區為獨立國家，並下令俄軍進入這兩個親俄的烏東地區「進行維和」，歐洲領導人同聲譴責普丁此舉是「公然違反國際法」，白宮亦隨即做出回應，宣布美國總統拜登將簽署行政命令對該地區實施經濟制裁。

法國總統馬克宏周一宣布普丁與拜登原則上同意就烏克蘭問題召開高峰會，前提是俄國斯不會入侵烏克蘭，俄烏局勢出現緩解跡象，一度帶動周一亞洲股市走高。

惟之後克里姆林宮稱這場「普拜會」尚無定案，受此打擊，周一歐洲股市下跌，泛歐STOXX 600指數大跌1.3%，並創下去年10月來新低。

普丁在周一晚間發表了長達一個小時的電視談話，宣布承認在烏東地區由親俄判離份子組成的頓內次克人民共和國（ Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家。

國際情勢專家認為普丁此舉可能做為俄軍進入頓涅茨克和盧甘斯克的藉口，拜登政府高層則表示普京這是在向俄羅斯人民發表「讓戰爭合理化的演說」，「這不僅僅是一場關於俄羅斯國家安全的演說，這是對烏克蘭的主權與獨立性進行攻擊」。

果不期然，普丁隨後下令俄國軍隊進駐該兩個親俄地區，白宮隨即宣布拜登總統已簽署行政命令對兩個烏東叛離地區祭出制裁，包括禁止美國人與該地區或在該地區進行投資、貿易和金融往來。周二亞洲晨間美股指數期貨全面重挫，日經225指數大跌近2%，韓國Kospi指數跌1.3%。

該美國政府高層亦表示，美國與其盟國將繼續關注俄羅斯在該地區的行動，並在俄國進一步侵略烏克蘭時做出適當回應，「我們明天將採取額外的制裁行動，如果俄羅斯採取更多行動，我們可能會有進一步的應對措施」。

聯合國安理會一名官員向NBC新聞證實，該組織將在美東時間周一晚間9點召開緊急會議。俄羅斯目前是安理會輪值主席國，將主持這場會議。

周一下午拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行將近40分鐘的通話，表達美方譴責普丁的立場，並向澤倫斯基說明美國可能做出的制裁，同時重申一旦俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國政府將迅速做出應對行動。

在與烏克蘭總統通話之後，拜登亦和法國總統馬克宏與德國總理蕭茨通話，就應對俄烏局勢的協同行動進行協商。

美國與其歐洲盟國警告，普丁此舉可能是俄羅斯入侵烏克蘭的前奏。歐洲領導人同聲譴責普丁承認兩烏東叛離地區獨立的做法，並揚言將對這個「公然違反國際法的行動」祭出制裁。歐盟則發布聲明，重申對烏克蘭的獨立、主權與領土完整的堅定支持。

英國首相強森形容現在的事態進展「非常不祥、非常黑暗」，顯示烏克蘭危機正朝著錯誤方向發展。他並強調英國仍將竭盡所能支持烏克蘭人民，並將祭出非常強力的制裁方案。

英國外長特拉斯（Liz Truss）周一晚間在推特上表示，英國將在周二宣布對俄羅斯祭出的新制裁措施。

北約秘書長Jens Stoltenberg表示，普丁的聲明「進一步破壞烏克蘭的主權與領土完整」，並削弱了化解衝突所做的努力。他並呼籲莫斯科立即撤回在烏克蘭邊境集結的重兵。