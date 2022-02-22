2022年台北市長選戰，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中在綠營內呼聲高，但有媒體民調指出，有51%的民眾反對陳時中請辭部長參選，結果令人出乎意料。

年底台北市長選戰「三腳督」態勢明顯，國民黨立委蔣萬安被視為最強人選，民調也領先陳時中和前交通部長林佳龍、北市副市長黃珊珊，儘管還未正式表態，但勤跑基層，動作頻頻。

至於民進黨人選，目前除有著極高網路聲量的陳時中外，林佳龍近日急起直追，不過，據《寰宇新聞》21日報導，《寰宇新聞》委託世新大學所做的最新民調結果顯示，有51%的民眾反對陳時中請辭衛福部長參選，對此，陳時中則表示，現在就是專心防疫，可能日後卸下職務才會來參考。

該媒體並指出，在綠營可能的台北市長提名人選陳時中、林佳龍中，林佳龍因為曾任台中市長，行政經驗豐富為其優勢，陳時中則是有防疫光環加持，雖然網路聲量高，但能否換成選票還是未知數。儘管陳林兩人各有優勢，但參選台北市長選戰，都沒有必勝的把握，在此情況下，民進黨勢必傷透腦筋。