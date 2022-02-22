寒流天冷就愛吃火鍋，小心吃成胃潰瘍！書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，進食過量或辛辣、刺激性食物，容易導致胃腸黏膜保護力降低，增加胃潰瘍風險。尤其要注意的是，胃潰瘍患者不見得都會有肚子痛等不舒服的徵兆，因此排便異常時，千萬不要輕忽。

康本初醫師指出，日前收治一名40多歲的患者，自述早上起來上廁所，竟解出像黑芝麻糊、聞起來又有異味的黑色大便。經過詳細問診後發現，患者近日多次大啖火鍋，又愛麻辣鍋、薑母鴨等重油、高鹽口味，經過胃鏡檢查發現，患者的胃裡已經有好幾個1.5公分左右的潰瘍，導致血便。

醫師強調，胃潰瘍是指胃的黏膜受到損傷，嚴重時可能導致胃出血，雖然常見的胃潰瘍原因有幽門桿菌感染及藥物副作用，但是不當飲食與壓力，也都會誘發胃潰瘍。

●胃潰瘍症狀可分為典型及不典型 胃痛、脹氣、打嗝都要注意

胃潰瘍的症狀可分為典型及不典型。典型症狀為上腹疼痛，不典型症狀有腹脹、打嗝、消化不良…等，如果引起胃出血，就可能出現解黑便的症狀。

康本初醫師提醒，天冷胃口大開，胃潰瘍容易發作，尤其胃潰瘍出血未必會伴隨著胃痛，容易使人忽略而延誤病情，建議日常飲食應避免暴飲暴食，養成清淡飲食的習慣。

目前對於胃潰瘍的診斷工具是胃鏡檢查，胃鏡檢查除了可以發現病灶，還能一併觀察周圍的黏膜，同時經胃鏡切片化驗是否有癌變的可能性。若發現有腹痛、腸胃不適、解便顏色偏黑且黏稠等異常情況，應趕緊就醫診治，避免延誤治療時機。

此外，治療胃潰瘍及消除幽門桿菌的感染，需調整生活習慣、多攝取新鮮水果及蔬菜；並減少多鹽、燻烤、刺激性食物攝取量，不抽菸喝酒，才能避免胃潰瘍的反覆發生。