俄烏危機未解，孫文學校總校長張亞中直言「烏克蘭處境是給台灣一個很好的教訓」，因為烏克蘭對俄羅斯來說是核心利益，就像台灣對大陸而言也是核心利益，面對核心利益可能受損，俄羅斯跟大陸都會不惜用兵。張也認為，美國是想利用烏克蘭危機賺取利益，故刻意製造烏俄矛盾，這點也能投射在台海問題上。

張亞中22日接受香港媒體《中評社》訪問分析，台灣在看烏克蘭危機的角度主要分為兩派：一派認為「台灣就等於烏克蘭」，現在全世界大多數國家都聲援烏克蘭，所以若兩岸發生衝突美國會幫助台灣；一派認為「台灣不等於烏克蘭」，因為從戰略位置來看，台灣在亞太地區的重要性極大，美國對台灣的需要遠超過烏克蘭，故即便這次美國未出兵援助烏克蘭，也會出兵援助台灣。

對此，張亞中指出，台灣與烏克蘭當然有處境相似之處，第一是地緣政治問題，第二則是國家認同問題。前者因烏克蘭就在俄羅斯旁邊，對俄羅斯來講，核心利益就是戰略底線，即北約不可以擴充軍事力量到烏克蘭，就像大陸視台灣為核心利益，基本上美軍不能駐紮在台灣。後者因包括烏東地區和克里米亞地區，約70%以上認同自己是俄羅斯籍，這種國家認同分裂的情境也與台灣相同。

張亞中認為，烏克蘭的處境對台灣來講是個教訓，因為美國想利用烏克蘭危機賺取利益，例如軍火商的利益，所以刻意製造烏克蘭與俄羅斯間的矛盾；美國藉此駐兵在所有的東歐地區，加上如東歐愈有戰爭危機感，資金就愈往美國跑，歐元貶得更慘美元就可升值，這於美國是一大好處。張直言，對美國這種霸權而言，國際任何衝突都是獲利，故國際越衝突愈多，美國的利益愈大；這次烏俄危機，最輸的就是烏克蘭人民，而兩岸若衝突贏家是大陸，也會是美國或日本，但最慘的就是台灣人民。