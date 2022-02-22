寒流發威加上華南雲雨區影響，從19日起全台各地又濕又冷下雨到到現在。（陳俊吉攝）

寒流發威加上華南雲雨區影響，從19日起全台各地又濕又冷，低溫下探10度還不斷下雨，氣象局長鄭明典今天PO出這3天來的累積雨量圖，北部整片紅色，累積雨量近百毫米，北海岸更下到發紫，近200毫米，就連南部也有降雨；鄭明典並警告，雨勢還沒有結束的意思。

氣象局長鄭明典PO出3天來累積雨量圖，且雨還沒有結束的意思。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今早在臉書PO出19日到今天上午6時全台累積雨量圖，指這波雨勢不像梅雨那麼大量，但是下不停，範圍也大，是很特別的春雨，更警告降雨還沒有結束的意思。從圖上可以看到中部以北雨勢大，特別是基隆北海岸及宜蘭雨更多。就連很少下雨的南部也有降雨，在即將入春之際就有如此驚人的累積雨量，且還沒結束，讓北部人看了快崩潰。

對此，網友紛紛留言：「下到發霉了」、「去年這時候擔心缺水，後來中部限水，今年開春雨下不停」、「全台灣只剩屏東部份區域沒降雨了」、「北部拜託別再下了，一月下到現在」、「什麼時候才會停，哭」、「今年保證不缺水了」。

氣象局今天持續發布北北基、中投、宜花7縣市大雨特報，受華南雲雨區影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，須慎防坍方及落石，南部和部分中部地區，則是局部短暫雨，預計北部的雨要到周四（24日）才會逐漸減少。